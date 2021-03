DSDS: Halbfinale im Landschaftspark Nord ohne Dieter Bohlen

Duisburg. Am Samstag wird der Landschaftspark Nord mit dem DSDS-Halbfinale zur Showbühne. In Duisburg überraschend nicht dabei: Pop-Titan Dieter Bohlen.

Am Samstag startet die RTL-Erfolgsshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) in die Liveshows. Neun Gesangstalente werden im Halbfinale auf der Bühne stehen – vor der beeindruckenden Industriekulisse des Landschaftsparks Nord.

Drehort des Halbfinales (27. März) sowie des Finals (3. April) ist der Gebläsehallenkomplex. Ein Ort, der als Kulisse schon in manchen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen war – zuletzt beim dramatischen Finale in der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ um Rosenkavalier Niko Griesert.

DSDS findet in Duisburg ohne Dieter Bohlen statt

Im Dezember des vergangenen Jahres hatte eine RTL-Sprecherin noch die Hoffnung, die Liveübertragungen der Castingshow im Landschaftspark vor Publikum auszustrahlen. Doch die Corona-Pandemie lässt dies nicht zu, der Applaus kommt vom Band.

Mit Flatterband und Security wird der Bereich um die Gebläsehalle am Samstag abgesperrt, um Schaulustige fernzuhalten. In der Halle wird dann TV-Moderator Oliver Geissen durch die Show führen. Verzichten müssen die Gesangstalente überraschend auf das Knallhart-Urteil von Dieter Bohlen.

Dieter Bohlen und Michael Wendler: Zwei Juroren fehlen in den Live-Shows

Der scheidende Chefjuror wird in den finalen Shows der Castingsendung nicht mehr zu sehen sein. Der 67-Jährige habe kurzfristig krankheitsbedingt abgesagt, heißt es von Seiten RTL. Damit kommt das Ende von DSDS-Urgestein Dieter Bohlens schneller als gedacht: Nach fast 20 Jahren wurde der Pop-Titan nicht für die kommende Staffel gebucht. Nach Informationen der „Bild“ soll ihn am Samstagabend in Duisburg Thomas Gottschalk ersetzen.

Als Juroren sind außerdem noch Maite Kelly und Mike Singer dabei. Vor Dieter Bohlen war bereits Michael Wendler im Rahmen eines medialen Aufschreis aus der Jury ausgetreten. Bei den Castings war der Schlagersänger noch zu sehen. Damals flimmerten auch Impressionen aus Duisburg über die Mattscheibe, denn die Stadt an Rhein und Ruhr war Endstation der zweiwöchigen Casting-Schiffstour.