DSDS: Bekommt diese Duisburgerin ein Ticket nach Mallorca?

Duisburg. Schafft es Svenja Plaumann aus Duisburg bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) in den Auslandsrecall? Eine Antwort gibt RTL am Samstag.

Wer schafft es bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) in den Auslandsrecall nach Mallorca? Ergattert Teilnehmerin Svenja Plaumann (23) aus Duisburg ein Ticket? Antworten auf diese Fragen gibt es am Samstag, 18. Februar, ab 20.15 Uhr.

Die Duisburgerin präsentiert in der bereits aufgezeichneten Folge in Mönchengladbach die deutsche Ballade „Wenn das Liebe ist“ (Glashaus) vor der DSDS-Jury um Dieter Bohlen. Am Ende dürfen nur die besten 41 Kandidatinnen und Kandidaten ihre Koffer packen und ihr Talent weiter auf der Baleareninsel beweisen.

Duisburgerin versucht weiter ihr Glück bei DSDS

Svenja Plaumann, die in einer kleinen Dachgeschosswohnung in Homberg-Hochheide lebt, hatte sich für die 20. und laut RTL letzte DSDS-Staffel erfolgreich beworben. Nach zwei erfolgreichen Vorcastings in Köln durfte sie in München erstmals vor der prominent besetzten Jury singen. Nach ihrem Auftritt mit dem Song „Ja“ von Silbermond ergatterte die 23-Jährige den begehrten Recall-Zettel (wir berichteten). (dwi)

