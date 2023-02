DSDS-Aus für Duisburgerin – verrät geheime Liste die Top-10?

Duisburg. Für Svenja Plaumann (23) aus Duisburg ist der Traum vom Superstar im Recall geplatzt. Geheime Liste soll Kandidaten für RTL-Liveshows verraten.

Svenja Plaumann aus Duisburg muss ihren Traum vom Superstar – vorerst – aufgeben. Die 23-Jährige ist im Auslands-Recall auf Mallorca ausgeschieden und steht nicht unter den letzten 28 Kandidaten und Kandidatinnen der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ auf dem Privatsender RTL.

Ein Gruppenauftritt mit dem Lied „Love Me Like You Do“ von Ellie Goulding wurde der ehemaligen Schülerin der Erich-Kästner-Gesamtschule zum Verhängnis. Am Mittwochabend hatte RTL die bereits aufgezeichnete Sendung ausgestrahlt. Svenja Plaumann, die mit ihren zwei Katzen in Homberg-Hochheide lebt, zeigte sich nach dem Auftritt sichtlich enttäuscht.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Die Jury um Dieter Bohlen und Katja Krasavice zeigte sich von dem Gruppenauftritt wenig beeindruckt. Der Pop-Titan, der in dieser Staffel vor allem mit einer verbalen Entgleisungen gegenüber einer Kandidatin und einem Jury-Zoff für Schlagzeilen sorgte, hielt den Auftritt der Duisburgerin für solide, aber nicht herausragend. Am Ende zählte sie deshalb zu den Kandidaten, die die Heimreise antreten mussten.

DSDS: Geheime Liste der zehn Finalisten aufgetaucht?

Für 28 Kandidaten hingegen geht die Reise auf Mallorca weiter. Doch es soll sogar bereits bekannt sein, wer die nächsten bereits aufgezeichneten Runden übersteht und es in die Liveshows schafft. Zumindest berichten die Bild-Zeitung und andere Medien von einer geheimen Liste mit den Namen der zehn Kandidaten, die noch im Rennen um die Superstar-Krone stehen sollen.

Diese zehn Kandidaten sollen es in die Liveshows geschafft haben:

Adriano Pecoraro (21)

Aileen Sager (22)

Dilara Sabahat (17)

Kiyan Sepehr Yousefbeik (25)

Lawa Baban (25)

Lorent Berisha (19)

Marleen Schäfer (19)

Natalie Nock (29)

Nikolaos „Big N“ Simediriadis (23)

Sem Eisinger (29)

Ob die von der Bild-Zeitung veröffentlichten Kandidaten-Liste stimmt, erfahren die Zuschauer in den kommenden Folgen der Casting-Show. Nach dem Recall auf Mallorca steht für die Kandidaten eine weite Reise bevor: In Thailand warten weitere Gesangsprüfungen – und die Verkündung der Kandidaten der Liveshows, die ab Samstag, 1. April, um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt werden.

Gehören bei DSDS zur Jury: Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg