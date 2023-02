DSDS 2023: Duisburgerin überzeugt – so geht es jetzt weiter

Svenja Plaumann (23) aus Duisburg hat die Jury um Dieter Bohlen in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) wieder überzeugt. So geht es für die 23-Jährige nun weiter.

Duisburg. Svenja Plaumann hat in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) wieder aufgetrumpft. So geht es für die Duisburgerin weiter.

Svenja Plaumann (23) aus Homberg-Hochheide hat es bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) in den Auslandsrecall auf Mallorca geschafft. In der am Samstag ausgestrahlten DSDS-Folge überzeugte die Duisburgerin die Jury um Dieter Bohlen mit der deutschen Ballade „Wenn das Liebe ist“. Sie ist nun unter den besten 41 Kandidatinnen und Kandidaten.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Svenja Plaumann lebt mit ihren britischen Kurzhaar-Katzen Simba und Nala in einer kleinen Dachgeschosswohnung in Hochheide. Sie hat einen Freund und neben ihren beiden Schwestern (22/21) auch noch einen Bruder (12). Derzeit arbeitet die 23-Jährige als Servicekraft in einem Fitnesscenter in der Duisburger City, möchte aber gerne eine Gesangskarriere starten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg