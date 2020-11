15 Filialen der Drogeriemarktkette dm gibt derzeit in Duisburg – neue Standorte sollen folgen. Das hat die dm-Gebietsverantwortliche Carmen Leder im Gespräch mit dieser Redaktion verraten. Das Problem: Bisher hat das Unternehmen keine adäquaten Gewerbeflächen gefunden, um das vorhandene Potenzial der Stadt aus Sicht der Drogeriekette auszuschöpfen.

„Mit Blick auf neue Standorte können Eigentümer mit attraktiven Lagen gerne auf uns zukommen“, sagt die dm-Gebietsverantwortliche, die den Expansionskurs in Duisburg vorantreiben möchte. Wichtiges Kriterium: Die Verkaufsfläche der Immobilie muss mindestens 600 Quadratmeter betragen.

Drogerie dm über neue Standorte: „Wir blicken auf ganz Duisburg“

„Wir blicken auf ganz Duisburg“, sagt Leder zu möglichen Stadtteilen. Sowohl Mietstandorte in Fußgängerzonen, als auch Fachmärkte in peripheren Lagen, die etwa an einen Supermarkt angebunden sind und mit großzügigem Parkplatzangebot punkten, hält die Gebietsverantwortliche für interessant.

Bereits im vergangenen Jahr sagte Leder mit Blick auf den Duisburger Norden: „ Wir wären sofort in Walsum , wenn wir einen geeigneten Standort finden würden.“ Die aktuell nördlichste der bislang 15 Filialen ist an der Jägerstraße in Alt-Hamborn. Mit der Filiale an der Moerser Straße in Hochheide liegt die letzte Neueröffnung in Duisburg schon über zwei Jahre zurück. „Der Standort war damals eine sehr gute Entscheidung“, so Leder.

Corona-Krise verändert das Kaufverhalten

Auch wenn die Drogeriemarktkette als Grundversorger während des Lockdowns im Frühjahr nicht schließen musste, hat die Corona-Pandemie Auswirkungen auf das Geschäft. Zwar stieg der in Duisburg mit 225 Mitarbeitern erwirtschaftete Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr – von Oktober 2019 bis Ende September 2020 – auf 51,3 Millionen Euro ( Vorjahr 50,8 Millionen Euro ), dennoch sank die Zahl der Kundenkontakte. Nur vier Millionen Kontakte, und damit im Vergleich rund 400.000 weniger als im Vorjahreszeitraum, hat das Unternehmen gezählt.

Die Drogeriemarktkette stellt insgesamt fest, dass die Ausbreitung des Coronavirus als auch die in diesem Zusammenhang getroffenen Maßnahmen der Landesregierung das Kaufverhalten der Kunden verändert . Durch die Furcht vor Infektionen beobachte das Unternehmen, dass Menschen weniger oft einkaufen, dafür aber größere Warenkörbe aufs Kassenband legen.

Drogerie dm sucht Azubis für 2021

Auch das Online-Geschäft boomt: Laut dem Geschäftsbericht hat sich der Umsatz auf der Internetseite verdoppelt. Die Drogeriemarktkette versucht, auf das veränderte Kaufverhalten zu reagieren. Derzeit können Kunden etwa zwecks kontaktarmer Abwicklung ihre Produkte online bestellen und in allen Märkten in Duisburg innerhalb von drei Stunden verpackt abholen.

Trotz der Herausforderungen rund um Corona sucht das Unternehmen auch für das kommende Ausbildungsjahr neue Berufsstarter. 13 Drogisten-Lehrlinge sollen ab August 2021 die Filialen unterstützen und die Kunden bei den mehr als 12.500 Produkten im stationären Handel beraten. Nach der Ausbildung besteht die Möglichkeit, eine Weiterbildung zum Handelsfachwirt anzuschließen. Eine Bewerbung ist über die Internetseite der Drogeriemarktkette (dm.de, dann unter der Rubrik „Jobs“) möglich.

>> DROGERIE DM: SERVICE-AUSBAU IN DUISBURG