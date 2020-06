Drogenplantage in Duisburg durch Wasserrohrbruch entdeckt

Die Polizei Duisburg baute die Plantage in Neudorf noch in der Nacht zu Samstag ab.

Duisburg. Durch einen Zufall hat die Polizei Duisburg eine Drogenplantage in einer Neudorfer Wohnung ausgehoben. Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Wegen eines Wasserrohrbruchs mussten Feuerwehrkräfte um 4 Uhr in der Nacht auf Samstag nämlich die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kammerstraße gewaltsam öffnen. Dort entdeckten sie dann auch die Cannabisplantage und riefen die Polizei.

Drogenplantage in Wohnung: Polizei Duisburg ermittelt

Die Beamten bauten die Plantage vor Ort ab und stellten die Pflanzen sicher. Ob der Mieter für die Plantage verantwortlich ist, muss noch geprüft werden. Deshalb ermittelt das Kriminalkommissariat 24 zunächst gegen Unbekannt wegen illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln.

