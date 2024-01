Drogen und Zocken: Stadt macht Betrieb an Silvester dicht

Duisburg Die Stadt Duisburg hat an Silvester einen Gewerbebetrieb dicht gemacht, weil dort Drogen konsumiert wurden. So liefen weitere Einsätze.

Die Stadt Duisburg hat in der Silvesternacht einen Gewerbebetrieb an der Moerser Straße in Homberg dicht gemacht. Wie Stadtsprecherin Gabi Priem mitteilt, hatte die Polizei dort bei einer Kontrolle der Polizei mehrere Personen beim Drogenkonsum angetroffen. Eine verantwortliche Person war demnach nicht anwesend, dafür liefen aber Geldspielautomaten.

Die Polizei alarmierte daraufhin den Städtischen Außendienst (SAD), der den Betrieb versiegelte. „Ein gewerberechtliches Verfahren wird nun durch die Gewerbeabteilung des Bürger- und Ordnungsamtes eingeleitet“, erklärte Priem.

Stadt Duisburg: Insgesamt ruhige Silvesternacht für den Außendienst

Insgesamt seien die Einsätze des SAD in der Silvesternacht verhältnismäßig ruhig verlaufen. Bei Bearbeitung einer Ruhestörung auf der Geibelstraße in Duissern seien Mitarbeiter mit Glasflaschen beworfen worden. „Dabei wurde zum Glück niemand verletzt, eine Strafanzeige wurde eingeleitet“, so die Stadtsprecherin. Die alarmierte Polizei habe den Störer in Gewahrsam genommen.

Vor allem wegen Ruhestörungen wurde der Städtische Außendienst zum Jahreswechsel gerufen. In einem Fall gab es ein Verwarngeld. Insgesamt 20 Ruhestörungen bearbeitete der SAD – insbesondere in Meiderich. Zum Vergleich: Im Vorjahr gab es acht solcher Einsätze. Außerdem wurden nun in der Silvesternacht sieben Verwarnungsgeldverfahren eingeleitet, weil parkende Fahrzeuge den Verkehr behinderten.

Hauptaufgabe: Präsenz zeigen

„Hauptaufgabe des SAD war die sichtbare Präsenz im Stadtgebiet“, erklärt Priem. „Dabei gab es eine enge Kooperation und Abstimmung mit der Polizei.“ Das Sicherheitskonzept nach den teils massiven Ausschreitungen vor allem in Hochfeld und Hochheide in der Silvesternacht 2022/2023 und der daraufhin gemeinsam getroffenen Entscheidung, auf mehr Einsatzkräfte statt auf Böllerverbotszonen zu setzen, sei nach erster Einschätzung aufgegangen. „Durch die hohe Präsenz konnten Störungen und Vorfälle sehr zeitnah abgearbeitet werden“, sagt Priem.

