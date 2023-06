In NRW durchsuchte die Polizei Objekte in Duisburg und Höxter. (Symbolbild)

Razzia Drogen: Razzia bei mutmaßlichen Mafiosi auch in Duisburg

Duisburg. Auch in Duisburg hat die Polizei Objekte mutmaßlicher Mafiosi durchsucht. Zeitgleich rückten Beamte an mehreren Orten aus. Die Hintergründe.

Ermittler haben am Donnerstag bei einer Razzia auch in Duisburg Objekte mutmaßlicher Mafiosi durchsucht.

Zeitgleich rückten Einsatzkräfte auch in Kassel und Höxter aus. Es gehe um Objekte, „die von Personen genutzt wurden, die in Kontakt mit der organisierten italienischen Kriminalität stehen sollen“, erklärten die Polizei in Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Paderborn.

Hintergrund ist demnach ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenhandels gegen mutmaßliche Mafia-Mitglieder. Nach der Beschlagnahme einer größeren Menge von Drogen in Höxter seien Bezüge zur italienischen `Ndrangheta aufgedeckt worden, hieß es weiter.

Razzia gegen Mafia-Mitglieder: Auch Spezialeinheit war beteiligt

Ziele der Durchsuchungen waren demnach die Beschlagnahme von Drogen und die Festnahme von Tatverdächtigen, gegen die bereits Haftbefehle vorlagen. An dem Einsatz waren Ermittlungsbeamte aus Hessen und Nordrhein-Westfalen, eine hessische Spezialeinheit und eine Hundertschaft der hessischen Bereitschaftspolizei beteiligt.

