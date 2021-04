DRK: Mit Termin zur Blutspende in die Mercatorhalle Duisburg

In fünf bis zehn Minuten ist das Blut abgezapft. Duisburger können am 21. April in der Mercatorhalle Blut spenden.

Duisburg. Das Rote Kreuz bittet zum Blutspendetermin am Mittwoch, 21. April, in die Mercatorhalle in Duisburg. Auch in der Pandemie wird Blut benötigt.

Das Rote Kreuz ruft zur Blutspende am Mittwoch, 21. April, von 15 bis 19 Uhr in der Duisburger Mercatorhalle im City-Palais auf. Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst darum, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder den Link https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/40141108 einen Termin zu reservieren.

Auch in Pandemie-Zeiten werden Blutpräparate zur Behandlung von chronisch Kranken, von Krebspatienten oder für Operationen am Herzen sowie für Notfalleingriffe benötigt. Kontinuierliche Blutspenden sind daher weiterhin wichtig, denn die Blutbestandteile haben eine begrenzte Haltbarkeit. Blutplättchen (Thrombozyten) sind beispielsweise nur vier bis fünf Tage einsetzbar.

Wer gesund, fit und mindestens 18 Jahre alt ist, kann Blut spenden. Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungssymptomen werden nicht zur Blutspende zugelassen. Blutspender werden gebeten, einen eigenen Kugelschreiber und eine eigene FFP2-Maske mitzubringen. Die Spender werden nicht auf Corona getestet. Da der Imbiss nach der Blutspende zur Zeit entfällt, gibt das DRK Lunch-Pakete aus. Als kleines Dankeschön gibt es einen Schlüsselanhänger.