DRK ermuntert die Duisburger: Bitte auch jetzt Blut spenden

Duisburg. Blutspender helfen mit, dass das Gesundheitssystem auch in der Corona-Pandemie funktioniert. Das Rote Kreuz bittet wieder in die Mercatorhalle.

Das DRK ermuntert die Duisburger dazu, weiterhin Blut zu spenden. Der nächste Spende-Termin ist Mittwoch, 20. Januar, von 15 bis 19 Uhr in der Mercatorhalle.

In den vergangenen Monaten sei es mit vereinten Anstrengungen gelungen, die Versorgung schwerkranker Patienten mit Blutkonserven zu garantieren, so das Rote Kreuz, das allen Spendern dankt und darauf hinweist, dass es auch in der Impfphase wichtig ist, weiter Blut zu spenden. Bei allen Spende-Terminen gelten weiterhin die Corona-Schutzmaßnahmen. Dazu gehört das Tragen einer Maske. Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungs-Symptomen spenden nicht. Blutspender werden nicht auf Corona getestet, da es für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte keine Hinweise gibt.

Um Warteschlangen zu vermeiden, bittet das DRK darum, vorab eine Zeit zu reservieren über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder den Link https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/40141108.