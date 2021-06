DRK-Bildungswerke setzen im Herbst auf ein Hybrid-Programm

Duisburg. Die DRK-Bildungswerke bleiben vorsichtig, stellen noch nicht komplett auf Präsenz um. Das ist neu im Kursangebot für Duisburg ab September.

Mit ihrem Programm für das 2. Halbjahr 2021 kehren auch die Präsenzangebote in das Programm der Duisburger DRK-Bildungswerke zurück. Online- und Hybrid-Veranstaltungen bleiben aber ab Anfang September im Angebot. „Wir wollen für alle Eventualitäten gewappnet sein und entsprechen damit auch dem Wunsch vieler Teilnehmer“, sagt Leiterin Anna Žalac.

Nach langer Durststrecke werden die beliebten Tagesfahrten möglich. Die erste Reise im Themenbereich „KulTour“ geht ins Sauerland, nach Willingen (9. September): „Der Berg ruft. Ein Blick hinter die Kulissen der Ettelsberg-Kabinenbahn.”

Selbstverteidigung für Frauen und zahlreiche Yoga-Varianten

Ein großes Angebot an Präsenz- und Online-Kursen gibt es im Gesundheits- und Bewegungsbereich. Besonders im neuen Semester: ein WenDo-Grundkurs und ein Aufbaukurs in dieser Technik der Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Frauen und Mädchen. Wieder im Programm: Zahlreiche Yoga-Varianten von Hatha Yoga über Yin Yoga bis Vinyasa Yoga (ca. 80€ pro Semester).

Im Bereich „Tanz & Musik“ bringt das DRK ein Gitarren-Ensemble neu an den Start. Jeden Dienstag kommen engagierte junge und erwachsene Gitarristen zusammen, um die besonders wertvolle Erfahrung des gemeinsamen Musizierens zu machen, und dabei das eigene Instrument von einer ganz neuen Seite kennenzulernen.

Neben klassischen Angeboten im „Eltern-Kind-Angebot“, wie PEKiP und Babymassage, die sich seit Jahren bewährt haben, ist nun ein neuer Workshop für werdende Eltern dabei: „Wochenbett Werkstatt – 40 Tage gemeinsam ankommen, heilen und Kräfte tanken“. Die etwas andere Vorbereitung auf die Zeit mit dem neugeborenen Baby ist ein Wochenbettkurs, der Schwangere und deren Partner einstimmt auf diese einmalige und besondere Zeit als Familie.

Montags bis freitags ist das Elterncafé im DRK-Haus an der der Erftstraße 5 im Wasserviertel täglich besetzt, an zwei Tagen außerdem nachmittags, um auch berufstätige Eltern zu erreichen. Das DRK bietet unterschiedliche Themenschwerpunkte in den Cafés an, die von erfahrenen und ausgebildeten Fachkräften angeboten werden. Anna Žalac: „Es soll eine bunte Wohlfühloase für die moderne Familie sein.“

Weil sich Eltern oft mit ihrer eigenen Haltung innerhalb der Familie auseinandersetzen, wird ein besonderes Café ins Leben gerufen: Das „Giraffen Café“ mit Themen der Gewaltfreien Kommunikation (nach Marshall Rosenberg, freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr). Ungezwungen lernt man diese Kommunikationsmethode kennen und lieben. In diesem Bereich wird es auch einen passenden Workshop geben, der nach Bedarf angeboten wird, um tiefer in die Thematik einzutauchen.

Das Herbstsemester beginnt Anfang September. Das gedruckte Programm gibt es im DRK-Haus, Erftstraße 5 und in vielen Bildungseinrichtungen der Stadt.

für alle Angebote sind ab sofort möglich. Online unter www.bildungswerke-drk.de, per E-Mail: Familienbildung@drk-duisburg.de oder telefonisch unter 0203-305470. Bildungswerk-Leiterin Anna Žalac: „Für alle Angebote gilt: Wir wollen Bildung für alle möglich machen. Daher bieten wir für viele Menschen und Familien in besonderen Situationen zusätzlich Ermäßigungen an.“

