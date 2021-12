Dreiste Schockanrufe und Geldübergaben: Polizei sucht Täter

Die Polizei sucht in Duisburg nach Trickbetrügern.

Duisburg/Düsseldorf. Mit Schockanrufen und Lügengeschichten haben Betrüger Senioren aus Duisburg um Geld gebracht. Eine Frau fuhr zur Geldübergabe nach Düsseldorf.

Trickbetrüger haben zwei Senioren aus Duisburg massiv unter Druck gesetzt und sie mit Schockanrufen um Geld und Schmuck gebracht.

Dabei agierten die Kriminellen in beiden Fällen mit der gleichen Lügengeschichte. Sie riefen am Donnerstag bei den Duisburgern an und sagten: „Hallo, hier ist die Staatsanwaltschaft. Ihr Kind hatte einen Autounfall und hat jemanden tot gefahren. Sie müssen eine Kaution bezahlen, damit ihr Kind nicht ins Gefängnis muss. Legen sie nicht auf sonst platzt der Deal, den ich für Sie beim Richter ausgehandelt habe. Können Sie 80.000 Euro Kaution bezahlen?“

An der Memelstraße in Rumeln-Kaldenhausen kam ein Abholer gegen 12 Uhr sogar bei einem 81-Jährigen vorbei und nahm Bargeld entgegen. Die Übergabe ging so schnell, dass der Mann den Unbekannten nicht näher beschreiben konnte. Er soll wohl aber mit einem Auto vorgefahren sein.

Duisburgerin fuhr für Geldübergabe nach Düsseldorf

Ganz anders lief die vermeintlichen Kautionsübergabe bei einer 70-Jährigen aus dem Dellviertel: Sie fuhr mit einem Taxi bis nach Düsseldorf-Unterbilk. In der Nähe der Kirche an der Florastraße traf sie um 15 Uhr laut ihrer Aussage einen „dicklichen Abholer mit speckigem Gesicht“, dem sie eine Tasche mit Schmuck überreichte.

Bei der Suche nach den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 32 Zeugenhinweise unter 0203 280 0 entgegen. Gleichzeitig warnt die die Polizei noch einmal: Die echte Staatsanwaltschaft würde niemals solche Deals anbieten und Geldübergaben organisieren.

