Drei Verletzte bei Autounfällen im Duisburger Norden

Retter brachten in Duisburg drei Verletzte in Kliniken.

Duisburg. Drei Menschen haben sich bei Unfällen im Duisburger Norden am Wochenende verletzt. Autos prallen in Neumühl zusammen. Ampeln waren ausgeschaltet.

Bei zwei Unfällen im Duisburger Norden sind am Wochenende drei Menschen verletzt worden.

Zunächst prallten am Samstag um 12.40 Uhr an der Kreuzung Wieder Straße/Konrad-Adenauer-Ring in Neumühl zwei Autos zusammen. Nach Aussagen von Zeugen waren die Ampeln zum Unfallzeitpunkt ausgeschaltet. Eine Opel-Fahrerin (26) wollte offenbar links abbiegen und übersah dabei den Citroën einer 70-Jährigen, die eigentlich vorfahrt hatte. Beide Fahrerinnen verletzten sich bei der Kollision. Retter brachten sie zur Behandlung ins Krankenhaus.

Unfall in Röttgersbach: Fußgänger übersehen

Drei Stunden später gab es in Röttggersbach den nächsten Zusammenstoß: Ein 67-Jähriger übersah beim Verlassen des Kreisverkehrs auf der Ziegelhorststraße einen 48 Jahre alten Fußgänger und erfasste ihn. Der 48-Jährige musste in einer Klinik ambulant behandelt werden.

