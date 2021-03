Drei Promille! Unfall in Duisburg mit mehreren Verletzten

Duisburg-Rheinhausen. Bei einem Autounfall in Duisburg-Bergheim haben sich am Donnerstag mehrere Personen verletzt. Der Unfallfahrer hatte fast drei Promille im Blut.

Bei einem Autounfall in Bergheim haben sich am Donnerstagmittag vier Personen verletzt. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, fuhr um 13.40 Uhr ein Audi-Fahrer auf der Lange Straße in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Renault zusammen und schob den Wagen in zwei parkende Autos am Straßenrand. Sowohl der 55-jährige Audi-Fahrer als auch sein Beifahrer (85) sowie die Insassen des Renault verletzten sich.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft des Audi-Fahrers, zudem schwankte er. Da er einen Test ablehnte, veranlasste die Polizei eine Blutprobe im Krankenhaus. Ergebnis: fast drei Promille.

Unfall in Duisburg: Betrunkener Autofahrer rammte zuvor Mülltonnenunterstand

Laut Polizeiangaben stelle sich später heraus, dass der Audi-Fahrer bereits kurz vor dem Unfall auf der Bonertstraße in Rumeln-Kaldenhausen mit seinem Auto gegen einen Mülltonnenunterstand gefahren sein muss – eine Zeugin beobachtete den Vorgang, machte ein Foto vom Fahrzeug und rief die Polizei.

Dem Verkehrssünder droht nun ein Ermittlungsverfahren, seinen Führerschein kassierten die Beamten.