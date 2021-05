Polizei und Retter mussten am Freitag nach Duisburg-Baerl ausrücken.

Unfall Drei Menschen bei Karambolage in Duisburg-Baerl verletzt

Duisburg. Drei Autos sind in Duisburg-Baerl an einem Unfall beteiligt gewesen. Drei Menschen mussten anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Drei Menschen sind am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Duisburg-Baerl verletzt worden.

Nach Polizeiangaben prallten gegen 17 Uhr ein Ford und ein Jaguar auf der Kreuzung Grafschafter Straße/Rheindeichstraße zusammen. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Ford dem Jaguar in die Beifahrerseite.

Unfall in Duisburg-Baerl: Polizei musste Kreuzung sperren

Der Jaguar geriet daraufhin ins Schleudern und stieß auch noch in einen VW, der an einer roten Ampel an der Verbandsstraße stand. Zwei Insassen des Ford und der Fahrer des Jaguar mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der VW-Fahrer überstand den Unfall unverletzt.

Die Polizei musste die Kreuzung zwischenzeitlich für die Unfallaufnahme sperren.

