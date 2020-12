Drei Feuer in Duisburg: Polizei sucht Brandstifter

Duisburg. Gleich dreimal hat es in Duisburg am Wochenende gebrannt. Die Polizei sucht nach Tatverdächtigen und nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Bei gleich drei Feuern im Stadtgebiet am Wochenende vermutet die Polizei Brandstiftung und sucht nach den Tätern.

Am frühen Samstagmorgen um 3.45 Uhr stand plötzlich ein Müllcontainer auf dem Geländer der Kita an der Gustav-Adolf-Straße in Neudorf in Flammen.

Brände in Duisburg: Kripo sucht Zeugen

Am selben Tag gegen 13.45 Uhr brannte auf dem Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule Auf dem Berg in Rheinhausen eine Mülltonne. Zeugen wollen dort einen Jungen und zwei Mädchen auf dem Gelände beobachtet haben.

Ein drittes Feuer meldeten Anwohner am Sonntagmorgen um 5.50 Uhr auf der Rasenfläche vor einem Mehrfamilienhaus an der Gleiwitzer Straße in Rumeln-Kaldenhausen: Dort brannte ein Sperrmüllhaufen.

Die Feuerwehr konnte alle drei Brände in kurze Zeit löschen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen um die Brandorte nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 280 0 entgegen.