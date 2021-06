Drei Duisburger Gebäude öffnen am Tag der Architektur

Das Haus an der Königstraße in Duisburg-Homberg kann am Tag der Architektur am 26. Juni von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Duisburg. Die Architektenkammer NRW lädt am Wochenende 26. und 27. Juni zum Tag der Architektur ein. Drei Gebäude in Duisburg können besichtigt werden.

Unter dem Motto „Architektur gestaltet Zukunft“ steht an diesem Wochenende, 26. und 27. Juni, der landesweite Tag der Architektur. Von den 117 neuen Häusern, Parks und Projekten, die die Architektenkammer ausgewählt hat, stehen drei Bauwerke in Duisburg.

Das Mehrfamilienhaus an der Königstraße 14 in 47198 Homberg wurde mit Blick auf den Rhein errichtet. „Unter optimaler Nutzung des Gesamtgrundstückes entstand ein Wohnhaus mit sechs Wohnungen und eleganten Freianlagen“, heißt es im begleitenden Katalog. Es ist Samstag von 13 Uhr bis 17 Uhr zu besichtigen.

Albert-Schweitzer-Grundschule als Architektur-Highlight

Die Albert-Schweitzer-Grundschule in Huckingen, die energetisch saniert worden ist, interpretiert „die ursprüngliche Klarheit der baulichen Anlage zeitgemäß“ neu, so die Architektenkammer. Sie lobt auch den Kontrast zwischen den „introvertierten Klassenbaukörpern“ und den „transparenten Verbindungsgängen“ sowie die farbigen Siebdruckverglasungen. Zu besuchen ist die Schule am Samstag von 12 bis 14 Uhr an der Albert-Schweitzer-Straße 64-66 in 47259 Huckingen.

Außerdem wurde die minimalistische Lagerhalle des Bauunternehmens Michael Schmidt ausgewählt. Sie kann am Sonntag von 11 bis 13 Uhr am Mausegatt 50 in 47228 Bergheim besichtigt werden. Alle Gebäude, die es am Tag der Architektur zu entdecken gibt, sind in einer Bilddatenbank online zu sehen unter www.aknw.de.

