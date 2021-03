Alkohol und Autofahren gehen nicht gut zusammen. Das haben am Wochenende in Duisburg auch junge Männer lernen müssen.

Blaulicht Drei Alkoholfahrten in Duisburg: Rekord beim Promille-Wert

Duisburg. Die Polizei musste in den letzten Tagen dreimal zu Alkoholfahrten in Duisburg ausrücken. Es gab einen Promille-Rekord und eine schlechte Ausrede.

Gleich bei drei Einsätzen der Polizei war in den letzten Tagen viel Alkohol im Spiel. Den Promille-Rekord stellte am Freitag ein 45-Jähriger auf, der mit seinem Skoda von der Tankstelle an der Hafenstraße Richtung Ruhrort offensichtlich betrunken losgefahren war. Zeugen alarmierten die Polizei, und die Beamten staunten nicht schlecht, als sie den Atemalkoholwert ablasen: etwa vier Promille. Eine Blutprobe war fällig, die Autoschlüssel bleiben vorsichtshalber bei der Polizei.

Viel Geld und Ärger hätte sich ein 50 Jahre alter Mann in der Nacht zu Samstag in Obermeiderich erspart, wenn er nüchtern gefahren wäre. Beim Einparken riss er mit seinem Ford die gesamte Frontschürze eines Renault ab. Ein Anwohner rief die Polizei, der Unfallfahrer wurde zur Blutprobe auf die Wache mitgenommen.

Angetrunkene Jugendliche informieren sich bei „Auf Streife“

Ebenfalls Samstagnacht hat ein Mann auf der Knappenstraße in Röttgersbach beobachtet, wie drei angetrunkene Jugendliche mit einem Auto auf und ab fuhren und die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, rannten zwei junge Männer (17,18) weg. Der dritte (17) blieb auf dem Fahrersitz des Mercedes sitzen. Als die beiden Flüchtigen gestellt wurden, hätten sie sich sofort geäußert, sie wüssten über ihre Rechte Bescheid – sie schauten schließlich regelmäßig „Auf Streife“. Die echte Polizei gab noch einmal Nachhilfe zum Thema „Ohne Fahrerlaubnis betrunken Auto fahren“. Der 17-Jährige, der auf dem Fahrersitz gesessen hatte, erhielt nach der Blutprobe eine Anzeige.