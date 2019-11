Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dr. Stefan Dietzfelbinger und die IHK

Die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer vertritt die Interessen von rund 68.000 Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen. Zum Gebiet der Kammer gehören die kreisfreie Stadt Duisburg sowie die Kreise Wesel und Kleve. Die Hauptgeschäftsstelle der IHK liegt in Duisburg gegenüber vom Hauptbahnhof an der Mercatorstraße 22-24.

Dr. Stefan Dietzfelbinger wurde 1963 als Sohn eines Auslandspfarrers und Enkel Hermann Dietzfelbingers in Rom geboren. Sein Großvater war von 1967 bis 1973 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Nach dem Abitur in Nürnberg und dem Physik-Studium in Freiburg und Sussex promovierte er 1982 an der Uni Köln.

Danach übernahm der Doktor der Naturwissenschaften Aufgaben als Berater der IHK-Unternehmens- und Technologie-Beratung Karlsruhe GmbH. 1998 wechselte der Vater zweier Töchter, der mit seiner Frau in Kaarst lebt, als Vize-Chef zur IHK Mittlerer Niederrhein (Krefeld, Neuss, Mönchengladbach). Seit 2005 ist er Hauptgeschäftsführer der niederrheinischen IHK.