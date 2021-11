Politik Dr. Lothar Tacke (SPD) ist neues Ratsmitglied in Duisburg

Duisburg-Neuenkamp. Der SPD-Politiker Dr. Lothar Tacke ist in der Sitzung des Duisburger Rates als Mitglied vereidigt worden. Er wird Nachfolger von Manfred Osenger.

Dr. Lothar Tacke (SPD) ist in der jüngsten Ratssitzung als Mitglied vereidigt worden. Er wird der Nachfolger von Manfred Osenger, der im November plötzlich verstarb. „Das sind große Fußstapfen“, ist sich Tacke bewusst. „Manfred Osenger hat viel für Neuenkamp und Kaßlerfeld bewegt. Wir haben uns immer gut ergänzt.“

Tacke war der „Huckepack-Kandidat“ von Osenger. Da die SPD-Mitglieder, die im Rat sitzen, nicht gleichzeitig auch Mitglied der Bezirksvertretung (BV) sein sollen, wird Tacke sein Mandat in der BV Mitte in der nächsten Sitzung im Januar zurückgeben. Nachfolger in der Bezirksvertretung soll Sascha Westerhoven werden.

Da Tacke die Fraktion leitete, muss auch für diese Position eine Nachfolgeregelung gefunden werden.

