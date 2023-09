„Doppelpass on Tour“ „Doppelpass on Tour“ mit Helmer und Basler in Duisburg

Duisburg. „Doppelpass on Tour“ – die Show zum Fußball-Talk bei Sport1 kommt mit Thomas Helmer und Mario Basler nach Duisburg. Das kosten die Tickets.

Der „Doppelpass“ ist seit vielen Jahren ein beliebter Fußball-Talk am Sonntagvormittag beim Fernsehsender Sport1. Der ehemalige Nationalspieler Thomas Helmer moderierte die Sendung von 2015 bis 2021. Mit dem Format „Doppelpass on Tour“ gastiert er ab diesem Herbst mit Kult-Kicker Mario Basler und weiteren prominenten Gästen im dritten Jahr bundesweit in zahlreichen Städten. Am Mittwoch, 20. März 2024, kommt die Show nach Duisburg.

In der Glückauf-Halle in Homberg begrüßen Moderator Thomas Helmer und Experte Mario Basler Promis aus dem Fußball- und Showbereich. Wer dabei sein wird, soll in Kürze bekannt gegeben werden. Die Gäste sollen „regionalen Bezug“ haben, so der Veranstalter.

„Doppelpass on Tour“ in Duisburg – dieses Paket beinhalten VIP-Tickets

„Der ‚Dopa on Tour‘ ist für mein Team und mich wie eine große Deutschland-Reise, bei der man gute alte Freunde trifft“, sagt Helmer. „Es macht Riesenspaß – auch weil die Zuschauer Teil des Ganzen sind, mitreden können und interaktiv etwa über ein Quiz oder andere Aktionen einbezogen werden. Jetzt steigt die Vorfreude – auch auf die nächsten Verbalduelle mit Mario Basler!“

In Duisburg geht’s am 20. März um 20 Uhr los. Einlass ist um 19 Uhr. Die Eintrittskarten kosten zwischen 31 und 48,25 Euro, inklusive Vorverkaufsgebühr. Es gibt auch VIP-Tickets für jeweils 110,35 Euro. Dafür gibt’s Fotos und Autogramme von Helmer, Basler und den Talkgästen, das Original-„Phrasenschwein“ aus dem „Doppelpass“ als Geschenk, beste Plätze und einen früheren Einlass.

Kult-Kicker Mario Basler wird in der Show „Doppelpass on Tour“ wie gewohnt kein Blatt vor den Mund nehmen. Foto: Christoph Soeder / dpa

Karten sind über Tickets per Klick („Print your Ticket“), das Onlinesystem auf www.s-promotion.de, die Tickethotline 06073 722 740 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

