Performance „Don Juan“ in der Kantine des Stadttheaters in Duisburg

Duisburg. Premiere für die neue Produktion „Don Juan“ der Duisburger Literatur-Performerin Bettina Rutsch. Theaterkantine wird erstmals Spielort.

Auch die Duisburger Künstlerin Bettina Rutsch musste die Premiere ihre neuen Soloproduktion „Don Juan“ verschieben, die im März bei den 41. Duisburger Akzenten in den Räumen der Theaterkasse heraus kommen sollte. Sieben Monate später ist es an einem anderen Spielort so weit: am 26. und 27. Oktober in der Theaterkantine.

„Ein wunderbar zum Thema des Stücks passender Raum“, so Bettina Rutsch. Zum ersten Mal überhaupt wird die Kantine des Stadttheaters zum Schauplatz einer Theateraufführung. Nachdem Bettina Rutsch seit 1994 in ihren Produktionen stets Tanz und Literatur miteinander verknüpft hat, wendet sich die Literatur-Performerin nun dem neuen Inszenierungsformat „Opera e Motion“ zu, in dem sie große Opern auf kleinem Raum erzählt und ertanzt.

Die Duisburger Künstlerin verbindet Literatur, Musik und Tanztheater

Den Auftakt macht „Don Juan“. In einer Erzählung von E. T. A. Hoffmann wird Mozarts Musikdrama „Don Giovanni“ zum Fantasiestück zwischen Traum, Wahn und Wirklichkeit. „Ein magisch-ironisches Spiel mit Masken und Geschlechterrollen entsteht aus der Verbindung von Literatur, Musik und Tanztheater“, so Bettina Rutsch. Das Kostüm hat wieder die Duisburger Modedesignerin Anna Termöhlen entworfen.

Das Stück erzählt von einem Reisenden, der in der von seinem Hotelzimmer aus zugänglichen Fremdenloge des angrenzenden Theaters ein wunderbares Abenteuer erlebt. Während einer Aufführung der Mozart-Oper erscheint die Sängerin der Donna Anna in seiner Loge und eröffnet ihm faszinierende Einblicke in die Welt des Don Juan. Der Zauber der Musik verknüpft sich mit der Realität menschlicher Leidenschaft. „Es gibt hier auf Erden wohl nichts, was den Menschen in seiner innigsten Natur so hinaufsteigert, als die Liebe; sie ist es, die so geheimnisvoll und so gewaltig wirkend die innersten Elemente des Daseins zerstört und verklärt.“

Vier Vorstellungen an zwei Abenden

Das Publikum trifft sich am Bühneneingang an der Neckarstraße 1 und wird in die Kantine geleitet. Wegen der notwendigen Sicherheitsabstände zwischen den Plätzen ist die Zuschauerzahl begrenzt, daher wird eine Reservierung empfohlen. Die vier Vorstellungen beginnen an beiden Abenden jeweils um 19 Uhr und um 21 Uhr.

Karten (15, ermäßigt 10 Euro) gibt es im Vorverkauf an der Theaterkasse unter 0203 283 62 100 oder online unter www.theater-duisburg.de./28362100 (Telefon), 0203/28362210 (Telefax) oder karten@theater-duisburg.de