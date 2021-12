Dokumente gestohlen: Einbrecher schlagen in Duisburg zu

In zwei Fällen hielten Fenster und Türen in Duisburg Einbruchsversuchen Stand.

Duisburg. Einbrecher haben in Duisburg am Montag gleich an mehreren Stellen im Stadtgebiet zugeschlagen. Nicht immer waren ihre Versuche erfolgreich.

An mehreren Orten in Duisburg haben Einbrecher die Ferienzeit genutzt, um zuzuschlagen.

Am Montag zwischen 15.30 und 20.30 Uhr stiegen Unbekannte über den Balkon in die Wohnung eines Paares an der Westender Straße in Obermeiderich ein. Dort durchwühlten die Täter Schränke und stahlen unter anderem Dokumente.

Auch ein 58-Jähriger aus dem Dellviertel wurde das Opfer von Einbrechern. In der Zeit zwischen 8 und 17.20 Uhr brachen sie in seine Wohnung an der Menzelstraße ein, durchsuchten Schränke und ließen das Licht an. Ob auch in diesem Fall etwas gestohlen wurde, stand am Dienstagabend noch nicht fest.

Einbrecher scheitern in Duisburg an Türen und Fenstern

Zweimal scheiterten die Kriminellen am Montag auch an gut gesicherter Türen und Fenster. An der Hans-Böckler-Straße in Aldenrade hielt ein Schlafzimmerfenster dem Einbruchsversuch Stand. Das Fenster des 26-jährigen Bewohners hielt den Hebelversuchen stand.

An der Oberen Holtener Straße in Röttgersbach versuchten Unbekannte die Terrassentür einer 34-Jährigen aufzuhebeln – ohne Erfolg.

In Zusammenhang mit den aktuellen Taten weist die Polizei auf ein Angebot hin: Experten geben Tipps zum Einbruchschutz. Ihre Kontaktdaten sind unter polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer.

