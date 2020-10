Wird es nun doch in diesem Jahr noch verkaufsoffene Sonntage in Duisburg geben? Den Weg dafür hat die Landesregierung NRW jedenfalls frei gemacht durch die neue Coronaschutz-Verordnung, die an fünf Wochenenden um Weihnachten verkaufsoffene Sonntage „ausnahmsweise“ zulässt.

Noch Ende September hatte der Einzelhandelsverband Niederrhein seinen Antrag für sieben Termine in Duisburg zurückgezogen, die der Rat der Stadt knapp eine Woche zuvor für das Jahr 2020 genehmigt hatte. Grund für den Rückzug war eine Klage, die Verdi beim Oberverwaltungsgericht Münster eingereicht hatte, weil der für eine Sonntagsöffnung erforderliche Anlass wie Veranstaltungen und Feste in Corona-Zeiten nicht stattfinden könnten. Doch diese Anlassbezogenheit hat die Landesregierung mit ihrem Erlass nun gekippt.

Antrag nicht mehr nötig

„Wir haben durch die Verordnung, die seit dem 1. Oktober gültig ist, eine völlig andere rechtliche Situation“, betont Doris Lewitzky, neue Hauptgeschäftsführerin des Einzelhandelsverband Niederrhein (EHV), auf Anfrage. Weder müsse der Verband einen Antrag stellen noch der Rat die Termine genehmigen. „Die Landesregierung hat die fünf Sonntag freigegeben aus Gründen des Infektionsschutzes und nicht zur Unterstützung des Handels. Damit ist auf ein anderes Pferd aufgesattelt worden“, sagt Lewitzky.

Einkaufzentren wie das Duisburger Forum könnten auch unabhängig von der Duisburger Kaufmannschaft beschließen, an den erlaubten Sonntagen vor Weihnachten zu öffnen. Foto: Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

So führt der entsprechende Paragraph die „Vermeidung von Infektionsgefahren durch einen unregulierbaren Kundenandrang an den Wochenenden vor und nach Weihnachten“ als Grund für die Freigabe der Sonntagsöffnungszeiten am 29. November, 3., 6. und 20. Dezember sowie am 3. Januar an.

„Dadurch kann nun jedes Center, jede Innenstadt, jeder Einzelhändler für sich entscheiden, ob an diesen Tagen geöffnet wird oder nicht“, erklärt die EHV-Geschäftsführerin. „Es wird sicherlich nicht so sein, dass alle Geschäfte an all diesen Sonntagen geöffnet sein werden. Das wird eher über die Werbegemeinschaften der Städte und Stadtteile geregelt, denn für einen verkaufsoffenen Sonntag ist eine Planung erforderlich und die entsprechende Werbung.“

Verdi läuft sich schon wieder warm

Viele Werbegemeinschaften würden jetzt überlegen, ob sie diese Option überhaupt nutzen. Denn Verdi läuft sich schon warm, um auch gegen diesen Erlass der Landesregierung zu Felde zu ziehen. Bei steigenden Infektionszahlen sei es verantwortungslos, kritisierte die Landesbezirksleiterin Gabriele Schmidt, die Sonntage freizugeben. Die Besucherströme würden dadurch nicht entzerrt, sondern im Gegenteil gerade auf diese Wochenenden konzentriert.

Auch das Oberverwaltungsgericht Münster hat bereits rechtliche Zweifel an dem Erlass geäußert, auch weil die neue Verordnung formal schon zum 31. Oktober auslaufe.

„Wir als Verband können nur an Verdi appellieren, die Freigabe so zu akzeptieren“, meint Doris Lewitzky. „Wir reden hier von einer Extremsituation durch Corona. Und davon, dass wir alle gemeinsam durch diese Krise müssen. Den Händlern kann man ruhig Eigenverantwortung und Verantwortung für ihre Mitarbeiter zutrauen.. Die Kirchen sind voll auf der Seite des Handels und sehen die Notwendigkeit der Unterstützung.“

Planbarkeit erforderlich

Bis zum ersten möglichen verkaufsoffenen Sonntag am 29. November seien es nur noch acht Wochen, gibt Doris Lewitzky zu bedenken. Ende Oktober müsse erkennbar sein, ob die Sonntagsöffnungen machbar sind oder nicht. „Mein Wunsch ist, dass die Gerichte die Eilbedürftigkeit erkennen und wir eine Planbarkeit bekommen.“ Es dürfe nicht geschehen, dass Sonntagsöffnungen auch in Duisburg erst geplant und beworben und dann kurzfristig durch die Intervention von Verdi gekippt werden.

Ob in Duisburg nun doch noch verkaufsoffene Sonntage laufen werden, vermag Doris Lewitzky derzeit auch nicht zu sagen: „Da traue ich mir im Moment keine Prognose zu.“