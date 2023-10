Doc Caro bricht in Tränen aus – Duisburger Fall rührt Ärztin

In der Doku-Serie „Doc Caro – Jedes Leben zählt“ bekommen Zuschauer einen Einblick in den Alltag der bekannten Notärztin. Einige Einsätze gehen der Medizinerin nahe. Das Bild ist aus der zweiten Folge, die am 11. Oktober ausgestrahlt wird.

Duisburg/Mülheim. „Doc Caro“ ist zurück im TV. Einer der Hauptschauplätze ihrer neuen Serie ist ein Duisburger Krankenhaus. Fall eines Jungen rührt die Ärztin.

Dr. Carola Holzner, Deutschlands wohl bekannteste Notärztin, ist wieder im Einsatz: Am Mittwoch hat Vox die erste Folge der Doku-Serie „Doc Caro – Jedes Leben zählt“ ausgestrahlt. Ein Kamerateam hat die Helios-Ärztin bei der Arbeit begleitet und der Privatsender zeigt die Mülheimerin so privat wie nie. Einer der Hauptschauplätze der Folge: Die St. Johannes Klinik im Duisburger Norden.

In der Hamborner Notaufnahme kämpft die Ärztin mit ihrem Team um das Leben eines 41 Jahre alten Mannes, der bei einem Wanderausflug ein Brennen in der Brust verspürt. Schnell wird deutlich: Bei der vermeintlichen Erschöpfung handelt es sich um einen Herzinfarkt. Ein akuter Notfall, jede Minute zählt. „Ehrlicherweise, wenn er nicht gekommen wäre, weiß ich nicht, wie das ausgegangen wäre“, sagt Dr. Carola Holzner alias Doc Caro.

Neue Vox-Doku: Fall aus Duisburg geht Doc Caro ans Herz

Beim Gespräch mit dem Patienten erfährt die Notärztin von schweren Schicksalsschlägen: Der Mann ist Witwer. Seine Frau starb an einem Hirntumor. Zuhause warten seine drei kleinen Kinder. „Das bricht mir schon das Herz“, sagt die zweifache Mutter. „Ich weiß nicht, wie es sich anfühlen muss, wenn man als Vater so eine Diagnose kriegt und gar nicht weiß, ob man seine Kinder jemals wiedersieht. Wissend, dass sie schon durch einen schweren Schicksalsschlag die Mama verloren haben. Das geht nicht spurlos an mir vorbei“, erklärt Doc Caro mit feuchten Augen.

Von da an weicht die Ärztin nicht mehr von der Seite des Patienten. „Solange ich hier sitze, stirbt keiner“, sagt sie aufbauend in der Notaufnahme. Und der Eingriff gelingt, es werden zwei Stents gelegt und die verstopfte Arterie befreit. Doch dann offenbart sich in dem Duisburger Krankenhaus ein anderes Problem: Es gibt kein freies Intensivbett. Es sind die Sequenzen in der Serie, die den Notstand in der Pflege schonungslos offenlegen. „Es ist ein Riesenproblem“, erklärt Dr. Carola Holzner. Durch solche Fälle bekomme der Pflegenotstand aber ein Gesicht. Letztlich wird aber verhindert, dass der Mann nach dem Eingriff verlegt werden muss.

Schüler aus Duisburg rührt Ärztin zu Tränen

Auch in einem anderen Fall zeigt Doc Caro ihre Emotionen. In der Notaufnahme wartet der 12 Jahre alte Zaid, der in Duisburg eine Gesamtschule besucht. Doch es ist nicht die Verletzung, eine Quetschwunde am Finger, die Doc Caro besorgt. Der junge Duisburger erklärt der Medizinerin, dass er in der Schule gehänselt werde, weil er so klein sei.

Im Interview bricht Doc Caro in Tränen aus: „Es bricht Seelen, es verletzt Menschen zutiefst und hat Auswirkungen auf ein ganzes Leben“, sagt die Mutter über Mobbing. „Es tut mir weh, wenn ein Kind sagt, ich bin gehasst.“ Nun geht es für die Ärztin nicht mehr allein um die Wunde, sondern vor allem um den Menschen. Sie versucht, den Jungen mit Worten aufzubauen, der später mit einem positiven Gefühl das Krankenhaus verlässt.

Nicht nur in den Einsätzen zeigt sich die Mülheimerin nahbar, authentisch und empathisch. Sie ermöglicht auch seltene Einblicke in ihr Privatleben. Auf einem Gestüt stellt Doc Caro den Zuschauern ihren Partner Jens Richter sowie ihre Stute Bella vor. Mit dem Rettungshubschrauberpiloten ist die Ärztin seit einem Jahr zusammen, er sei ihr Seelenverwandter. Auf dem Pferderücken kommt die Notärztin zur Ruhe, bevor der nächste Einsatz in der Notaufnahme der Duisburger Helios-Klinik wartet.

Dr. Carola Holzner, besser bekannt als Doc Caro, arbeitet in der Duisburger St. Johannes Klinik. Foto: Doc Caro – Jedes Leben zählt / Stefan Gregorowius/RTL

>> VOX-SERIE MIT „DOC CARO“

Die sechsteilige Doku-Reihe „ Doc Caro – Jedes Leben zählt “ wird wöchentlich und immer mittwochs um 20.15 Uhr auf dem Privatsender Vox ausgestrahlt.

“ wird wöchentlich und immer mittwochs um 20.15 Uhr auf dem Privatsender Vox ausgestrahlt. Die Folgen können auch auf dem Streaming-Dienst RTL+ geschaut werden. Zudem gibt es einen begleitenden Podcast („Doc Caro – der Podcast“).

(„Doc Caro – der Podcast“). Bei der ersten Folge haben 0,97 Millionen Zuschauer den Arbeitsalltag von Doc Caro begleitet. Der Marktanteil in der werberelevanten Gruppe lag bei 7,4 Prozent.

