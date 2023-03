Doc Caro bewirbt sich im Video bei RTL für das Dschungelcamp

Duisburg. Doc Caro ist ein neues RTL-Gesicht. Warum sich die Notfallmedizinerin für das Dschungelcamp bewirbt – und was hinter der witzigen Offerte steckt.

Dr. Carola Holzner, besser bekannt als Doc Caro, gehört seit diesem Jahr zu den neuen RTL-Gesichtern. Die Duisburger Ärztin, die in der Helios St. Johannes Klinik arbeitet, wird auf Vox eine eigene Doku-Reihe bekommen. Nun äußert sich die Medizinerin in einem Youtube-Video zu einem anderen Erfolgsformat der RTL-Gruppe – dem Dschungelcamp.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ vereint alljährlich im Januar Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen in Deutschland, wenn zeitgleich zwölf mehr oder weniger Prominente in der australischen Wildnis um die Dschungelkrone kämpfen und Ekelprüfungen absolvieren müssen. Und für den ein oder anderen Zuschauer ist es vorstellbar, dass die Helios-Ärztin in Zukunft an der Kakerlakensause teilnimmt. Denn immer wieder werde Doc Caro diese eine Frage gestellt.

Doc Caro ins Dschungelcamp? Das sagt die bekannte Ärztin

In einem Youtube-Video gibt sie jetzt eine klare Antwort zu einer möglichen Teilnahme: „Nein, nicht als Kandidatin“, sagt Doc Caro. Die bekannte Notfallmedizinerin sieht für sich aber eine kleine Hintertür, doch noch Teil der beliebten RTL-Show zu werden: „Aber liebes RTL, wenn Doktor Bob in Rente geht, dann ruft mich doch mal an“, sagt die Ärztin lachend zu ihrer amüsanten Initiativbewerbung.

Robert "Bob" McCarron alias Dr. Bob, ist Camp-Doktor in der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Foto: Marius Becker / dpa

Dr. Bob ist der Dschungelarzt, der die Kandidatinnen und Kandidaten über die Dschungelprüfungen aufklärt und sich in kleinen und großen Notlagen um die Camper kümmert. Was viele Zuschauer nicht wissen: Im wahren Leben ist Robert „Bob“ McCarron, der schon 72 Jahre alt ist, kein Arzt. Neben dem medizinischen Wissen bringt Doc Caro eines der wichtigsten Einstellungskriterien für eine Nachfolge aber mit: „Ich hab nämlich keine Angst vor Spinnen“, sagt sie in dem Video, in dem sie auf unterschiedliche Hater-Kommentare reagiert.

Doc Caro ins Dschungelcamp? Das sagt die Ärztin im Video

So reagiert Doc Caro auf Hass-Kommentare im Internet

Die Helios-Ärztin sieht sich in den sozialen Netzwerken und der Anonymität des Internets oft mit feindseligen Kommentaren konfrontiert. Mit ihren Aussagen zur Corona-Pandemie hat die Notfallmedizinerin oft polarisiert und Impfskeptiker auf den Plan gerufen. In dem Video stellt sie sich einigen kritischen Worten, die unter ihren Beiträgen zu finden sind.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Dabei stellt sie klar: „Wer was zu sagen hat und Inhalt hat, der darf auch viel reden.“ Dass ihr Menschen im Internet folgen oder sie in TV-Shows zu sehen ist, sei das Resultat harter Arbeit. „Ich habe es geschafft, dass viele Menschen mir zuhören, weil sie finden, dass ich was zu sagen habe.“ 2019 begann Doc Caro mit dem Bloggen. Seither klärt sie im Internet über medizinische Themen auf. Sie hat einen Podcast, schreibt Bestseller und jüngst wechselte sie vom Privatsender Sat.1 zur RTL-Gruppe.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg