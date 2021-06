DNA-Analyse bestätigt: Tote sind die Mädchen aus Marxloh

Trotz des Großeinsatzes nach dem Badeunfall im Rhein bei Duisburg-Marxloh am Alsumer Steig ertranken alle drei Mädchen.

Duisburg. Eine DNA-Analyse gibt letzte Gewissheit: Bei den beiden in den Niederlanden angeschwemmten Leichen handelt es sich um die Mädchen aus Marxloh.

Nun gibt es endgültige Gewissheit: Bei den beiden Leichen, die in der Waal in den Niederlanden ans Ufer gespült wurden, handelt es sich zweifelsfrei um die beiden 13 und 14 Jahre alten Mädchen aus Duisburg-Marxloh. Auch die DNA-Analyse, die die niederländische Rechtsmedizin durchgeführt hat, bestätigt ihre Identität.

Zuvor hatten die Eltern ihre Kinder bereits anhand von Schmuck und Kleidern erkannt. Nach dem DNA-Abgleich mit in Duisburg sichergestellten Vergleichsmaterialien wie Zahnbürsten und den Speichelproben der Angehörigen können die beiden Mädchen nun beerdigt werden.

Großangelegte Suchaktion nach dem Badeunfall

Der Rhein hatte die 14-Jährige nahe s`Hertogenbosch angespült, die 13-Jährige wurde zwei Tage später nahe Nijmegen in Gendt gefunden.

Die Mädchen waren am 16. Juni zusammen mit einer 17-Jährigen in Marxloh am Alsumer Steig beim Schwimmen im Rhein abgetrieben worden. Bei Suchaktionen mit Tauchern und Rettungskräften konnte die 17-Jährige geborgen werden, sie starb jedoch im Krankenhaus.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Berichterstattung zum tragischen Badeunfall in Duisburg-Marxloh:

Badeunfall im Rhein: Drei Mädchen in Duisburg ertrunken

Badeunfall in Duisburg: „In der Schule sind Plätze frei“

So lief der Einsatz aus Sicht der DLRG

Auffällig: Wer trotz Verbots im Rhein bei Duisburg badet

Marxloh trauert: Nachbarn und Fremde sind erschüttert

Darum ist das Baden und Planschen im Rhein so gefährlich

Stadt Duisburg bekundet Beileid und warnt

Galerie: Fotos von Rettungseinsatz und Vermisstensuche

Schwimmlehrer warnen vor Rhein und Corona-Folgen

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg