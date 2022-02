Wie verhält sich China zum russischen Einmarsch in die Ukraine. Darüber diskutieren Ostasienwissenschaftler heute an der Uni. Das Bild zeigt ukrainische Soldaten in der Stadt Charkiw.

Universität Duisburg-Essen Diskussion an der Uni: Chinas Rolle im Krieg in Europa

Duisburg. Der russische Einmarsch in die Ukraine und China: Über dieses Thema diskutieren am Dienstag Ostasien-Wissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen.

Die Ereignisse in der Ukraine überschlagen sich seit dem Angriff russischer Truppen auf das osteuropäische Land. Das Institut für Ostasienwissenschaften (IN-EAST) der Universität Duisburg-Essen (UDE) lädt deshalb für Dienstag, 1. März, von 18.30 bis 20 Uhr in Duisburg ein zu einem Online-Podiumsgespräch zum Thema: China und der russische Einmarsch in die Ukraine.

„Mit der russischen Invasion in der Ukraine sind die Fundamente der bestehenden Weltordnung erschüttert worden“, so Helmut Demes, Geschäftsführer des IN-EAST. „Die Veranstaltung befasst sich mit der Frage, welche Rolle China in diesem Zusammenhang spielt und welche Konsequenzen sich hieraus für Chinas Aufstellung in der Weltgemeinschaft ergeben.“

Westliche Sanktionen: Begibt sich Russland in Abhängigkeit von China?

Offene Fragen gibt es viele: Wie stellt sich China zu seinem Belt&Road-Partner Ukraine und wie positioniert sich das Reich der Mitte in dem sich verschärfenden Konflikt zwischen den USA und Russland? Ist die Ukraine-Aggression eine Blaupause für Chinas Vorgehen gegenüber Taiwan? Kann Russland westliche Sanktionen durch eine Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen unterlaufen, oder begibt Russland sich in Abhängigkeit von China?

Auswirkungen auf den China-Verkehr im Duisburger Hafen

Auch der lokale Bezug fehlt nicht, wenn es um die Frage nach der Zukunft der schienengebundenen Neuen Seidenstraße und ihres „Hauptbahnhofs“ im Duisburger Binnenhafen geht. Auf dem Podium diskutieren Prof. Nele Noesselt (IN-EAST, Politikwissenschaft, Fokus auf Ostasien/China), Prof. Markus Taube (IN-EAST, Ostasienwirtschaft/China) und der Slawist und Historiker Dr. Klaus Waschik (Slavist und Historiker).

Moderiert wird die virtuelle Veranstaltung von Hans Pflug, früheres Mitglied des Deutschen Bundestags und des Auswärtigen Ausschusses. Registrierund für die Teilnahme sich unter: https://uni-due.zoom.us/meeting/register/u5Atf-GtqD4sG9MseJkpHJ7cnKrnXHDwxSre . Weitere Informationen unter www.in-east.de.

