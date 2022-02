Die Trauer in den Zeiten von Corona: Dirk R. Schuchardt bietet digitale Trauerfeiern an – auch vom Waldfriedhof in Duisburg-Wanheimerort.

Trauerfeiern Digitale Trauerfeiern: So denkt ein Duisburger Trauerredner

Duisburg. Corona hat den Ablauf von Trauerfeiern verändert. Ein Duisburger Trauerredner sagt: Auch digital kann man würdevoll Abschied nehmen.

Das Kamerastativ steht schon direkt vor der Trauerhalle. An diesem windigen Nachmittag ist der freie, konfessionslose Trauerredner Dirk R. Schuchardt wieder einmal im Eingangsbereich auf dem Duisburger Waldfriedhof in Wanheimerort. Der 50-Jährige war schon häufig hier, in den vergangenen knapp acht Jahren hat er rund 400 Trauerfeiern geleitet und nach passenden Abschiedsworten über die Verstorbenen gesucht.

Corona hat sein Geschäft allerdings verändert. Die Branche nicht-religiöser Trauerredner musste mit dem Beginn der Pandemie auf die verschiedensten Herausforderungen Antworten finden. Und davon hat der Duisburger Trauerredner eine ganze Menge parat. Das wird beim Rundgang über den Friedhof schnell klar.

Von der Ehe zum Tod: Wieso Dirk Schuchardt dank einer Hochzeit Trauerredner wurde

2014 hatte Dirk R. Schuchardt spontan eine Traurede für ein befreundetes Ehepaar gehalten – und zwar so gut, dass weitere Anfragen nicht lange auf sich warten ließen „Nach dieser freien Trauung kam die Mutter des Bräutigams auf mich zu und meinte: Dirk, wenn ich mal tot bin, dann hältst du aber die Grabrede.“

Nach anfänglicher Skepsis wagte er den Sprung ins kalte Wasser: Er organisierte und leitete die Trauerfeier für eine verstorbene Bekannte. Das anschließende positive Feedback bestärkte ihn in dem Entschluss, in Zukunft nebenberuflich als freier Trauerredner tätig zu sein.

Corona erschwert den Ablauf Duisburger Trauerfeiern

Mittlerweile ist Dirk R. Schuchardt an einem zentral gelegenen Platz des Waldfriedhofs angekommen. „Ganz viele Trauerfeiern haben wegen Corona gar nicht oder wenn dann nur mit Einschränkungen stattfinden können“, erklärt er, den Blick auf das wuchtige Holzkreuz am Ende des Platzes gerichtet. Viele Angehörige seien Beerdigungen aus Angst vor einer Infektion ferngeblieben, auch die mitunter verschärften Corona-Auflagen sowie internationale Reisebeschränkungen habe viele abgehalten.

Mit Corona kam das Verbot der Nutzung von Trauerhallen, die Reduzierung der Personenanzahl, einhergehend mit Maskenpflicht und Abstandsgebot. Eine Trauerfeier in den harten Lockdown-Monaten? Das konnte für den Trauerredner, aber insbesondere für die trauernden Angehörigen zu einer zusätzlichen Belastung in ohnehin schweren Zeiten werden.

Kontaktbeschränkungen und Masken statt Nähe und Trost

Da viele seiner Ideen für ein würdevolles Trauerritual, „was durch Nähe Kraft spenden soll“, häufig nicht mehr umsetzbar waren, suchte Schuchardt nach Lösungen – und fand diese im Internet. „Seit dem letzten Jahr haben die Anfragen nach Video-Aufzeichnung und Live-Streaming von Trauerfeiern zugenommen“, erklärt der Huckinger. Für die Hinterbliebenen, die beispielsweise wegen Krankheit, Alter oder Reisebeschränkungen nicht vor Ort an der Trauerfeier teilnehmen können, sei dieses Angebot oftmals die einzige Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Zehn Trauerfeiern habe er bereits aufgezeichnet, eine sei bisher live im Internet übertragen worden.

Zwei Welten: Sogar die alte Institution Kirche erlebt in der Corona-Zeit eine kleine, digitale Revolution – auch dank des Duisburger Dirk R. Schuchardt und seinen digitalen Trauerfeiern. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Erst vor Kurzem hat diese Online-Übertragung stattgefunden, erinnert sich Dirk R. Schuchardt. Verwandte in Hongkong und Frankreich konnten so an der Beerdigung eines verstorbenen Familienmitglieds aus Krefeld teilnehmen. Für den Duisburger Trauerredner ein prägendes Erlebnis: „Die Trauergäste in der Ferne waren festlich gekleidet, sie sind sogar aufgestanden, um ihre Anteilnahme auszudrücken.“

Live-Übertragungen von Trauerfeiern in die ganze Welt

Für den Duisburger Trauerredner ist digitalisiertes Trauern in Zukunft eine echte Alternative zur Präsenzveranstaltung. Zwar sei es noch zu früh, um dabei von einem neuen Trend zu sprechen, allerdings seien Online-Friedhöfe sowie Live-Streaming und Aufzeichnungen von Trauerfeiern, insbesondere im Ausland, auf dem Vormarsch.

Der Duisburger Trauerredner glaubt an die Zukunft digitaler Trauerfeiern. „Die Leute verlieben sich heutzutage digital, nutzen Online-Banking – Warum sollte man nicht auch online gedenken?“ Den Gang zum Friedhof könne ein solcher Abschied hingegen nicht ersetzen, ist sich der Trauerredner sicher.

WLAN oder 5G auf Duisburger Friedhöfen? Fehlanzeige.

Die technischen Voraussetzungen auf Duisburgs Friedhöfen seien allerdings bisher ein echtes Hindernis. Erforderliches WLAN oder 5G-Netz seien nirgendwo garantiert – einzige Ausnahme sei der Duisburger Waldfriedhof in Wanheimerort. „Trauer ist nicht mehr ortsgebunden und die Angehörigen leben mittlerweile überall in der Welt verteilt.“ Darauf müsse man sich seiner Meinung nach in Zukunft einstellen.

Mittlerweile hat der Trauerredner sein Kamerastativ im Pkw verstaut. Morgen schon kommt es in der nächsten Trauerhalle zum Einsatz, mehrere Beerdigungen stehen in den nächsten Tagen an. Dirk R. Schuchardt kann sich vorstellen, dass auch seine Trauerfeier irgendwann aufgezeichnet oder im Internet übertragen wird.

