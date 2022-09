Comedy Dieter Nuhr am Wochenende in Duisburg – es gibt noch Karten

Duisburg. Der Kabarettist Dieter Nuhr tritt am 24. September in der Mercatorhalle in Duisburg auf. Für die Abendveranstaltung sind noch Karten verfügbar.

Kabarettist und Comedian Dieter Nuhr ist am Samstag, 24. September, in Duisburg zu Gast. In der Mercatorhalle präsentiert der Düsseldorfer ab 20 Uhr sein aktuelles Programm „Kein Scherz“.

„Nuhr ist streitbar, immer gut informiert und verfügt – was heutzutage gern für Ärger sorgt – über einen sehr individuellen Blick auf die Welt“, schreiben die Veranstalter. Sein „weltoffener Blick“ sei „den Vertretern ideologischer Linientreue ein Dorn im Pelz“, heißt es über den Mann, der in den vergangenen Jahren besonders am Gendern oder an rassismuskritischem Denken Anstoß nimmt – für ihn also eine „Ideologie“.

Karten sind noch erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie auf www.nuhr.de, www.agentur-luehr.de und www.eventim.de.

