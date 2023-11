Uber gibt erstmals Einblicke in seine Daten – mit teils kuriosen Informationen über die Fahrgäste in Duisburg.

Taxi-Konkurrent Dieses Ziel ist bei Uber-Kunden in Duisburg am beliebtesten

Duisburg. Der Taxi-Konkurrent Uber gibt erstmals Einblicke in seine Daten – mit diesen teils kuriosen Informationen über die Fahrgäste in Duisburg.

Der Taxi-Konkurrent und Fahrtenvermittler Uber rollt seit dem 5. Februar 2020 durch Duisburg. Nun gibt die Mobilitätsplattform zehn Jahre nach in ihrem Start in Deutschland erstmals Einblicke in ihre Daten. Der „Deutschland-Atlas“ mit allen 19 Städten, in denen Uber aktiv ist, offenbart dabei auch einige teils kuriose Details zu den Fahrgewohnheiten der Kunden aus Duisburg.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

So nutzen sie neben den Fahrgästen aus Augsburg, Bergisch-Gladbach, Leverkusen und Neuss besonders häufig die Pet-Option, um ihre Haustiere mitzunehmen. Sie gehen außerdem wie auch die Kunden aus Essen, Leverkusen, Bergisch-Gladbach und Neuss gerne auf Nummer sicher. Der Anteil der vorab reservierten Fahrten über Uber Reserve ist hier sehr hoch.

Villa Rheinperle ist bei Uber-Kunden in Duisburg besonders beliebt

Zu den beliebtesten Zielen der Duisburger Kunden zählen die Villa Rheinperle im Duisburger Westen, der PSD Bank Dome in Düsseldorf und das Intercity-Hotel am Duisburger Hauptbahnhof. Die längste Fahrt mit 236 Kilometern führte in die niederländische Provinz Zuid-Holland und dauerte 2 Stunden und 56 Minuten.

Was sie gekostet hat, wird allerdings nicht bekannt gegeben. Die Info wäre allerdings bei der bundesweit längsten Strecke mit einem Uber-Fahrzeug von Berlin nach Zürich (863,18 Kilometer, 8:51 Stunden) noch interessanter. Weite Fahrten machen die Kunden in Duisburg bei einer durchschnittlichen Fahrstrecke von 4,55 Kilometern ohnehin nicht.

In der Rangliste der kürzesten Uber-Fahrten taucht Duisburg allerdings nicht auf. Hier ist Oberursel (Taunus) mit 41 Metern Spitzenreiter knapp vor Köln (46 Meter) und München (48 Meter).

Ein Kunde kommt auf 126 Fahrten

Ein großer Fan von Uber muss ein Fahrgast sein, der auf 126 Fahrten kommt. Im Vergleich zu den Kunden mit den meisten Fahrten in anderen Städten ist diese Zahl aber noch verhältnismäßig gering: München (1081), Berlin (993), Düsseldorf (826).

Mit durchschnittlich siebeneinhalb Minuten Wartezeit auf ein Uber-Fahrzeug nach einer Bestellung über die App liegt Duisburg über dem Bundesschnitt von fünf Minuten. Was die Bewertung der Kunden durch die Fahrerinnen und Fahrer betrifft, liegt Duisburg mit 4,88 von 5 möglichen Sternen genau im Mittelfeld.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg