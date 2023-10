Diese Duisburger zeichnen die Bürgervereine 2023 aus

In einer Feierstunde haben die Duisburger Bürgervereine am Freitag ihre Ehrenwappen verliehen. Das Bild zeigt die drei Preisträger mit Vertretern von Bürgervereinen, Stadt und Kommunalpolitik.

Duisburg. Mit einem Ehrenwappen zeichnet der Verband der Duisburger Bürgervereine alljährlich verdiente Duisburger aus. Das sind die Preisträger 2023.

In einer Feierstunde im Rathaus hat der Verband der Duisburger Bürgervereine die Bürgerehrenwappen 2023 verliehen. Die Auszeichnung geht an Thomas Diederichs (Vorstandsvorsitzender Volksbank Rhein-Ruhr), Norbert Geier (Geschäftsführer Werkkiste) und den Heimatforscher Heinz Bollen aus Rumeln-Kaldenhausen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Alljährlich zeichnen die Bürgervereine Duisburger für besondere Dienste und Engagement aus. Die Wappen verteilen sich jeweils eine Person oder Institution aus dem Bürgervereinswesen, auf bürgerschaftliches Engagement und der heimischen Wirtschaft.

Thomas Diederichs wird für seine langjährige Unterstützung des kulturellen und sozialen Lebens in Duisburg geehrt. Der Banker habe, so hieß es in der Laudatio, persönlich und mit Mitteln der Volksbank unter anderem die Duisburger Tanztage, den Röttgersbacher Weihnachtsmarkt, Orgelsanierungen sowie Benefizkonzerte und Karnevalsveranstaltungen im Steinhof unterstützt. Das soziale Engagement galt den Erdbeben-Opfern in der Türkei, der Ukraine-Hilfe und den Schulmaterial-Kammern.

Lob für den Einsatz von Thomas Dederichs, Norbert Geyer und Hermann Billen

Der Einsatz von Norbert Geyer gilt seit vielen Jahren der beruflichen Zukunft der Jugendlichen, die er als Geschäftsführer „Werkkiste“ für eine Berufsausbildung qualifiziert. Dafür habe er sich „mit allen Kräften und persönlichen Engagement eingesetzt“, lobte Hermann Weßlau, Vorsitzender des Verbandes der Bürgervereine. Die Auszeichnung von Norbert Geyer sei „schon längst überfällig“.

Vielfältig interessiert und talentiert ist Hermann Billen. Einen Namen hat sich der 86-Jährige gelernte Metallbauer, Feuerwehrmann und Handwerksmeister (Chemietechnik) bei Bayer Uerdingen aber als Gründer des Kleinmuseums Altes Rathaus in Rumeln-Kaldenhausen, seinen heimathistorischen Forschungen und Beiträgen zur Siedlungsgeschichte des Ortsteils im Südwesten der Stadt sowie zu dessen Kirchen- und Schulgeschichte gemacht. Bekannt ist er vielen Duisburgern auch für seine Demonstrationen handwerklicher Schmiedekunst, die er auch als VHS-Dozent vermittelte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg