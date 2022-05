Diese Duisburger Schwimmbäder öffnen an Christi Himmelfahrt

Duisburg. Einige der städtischen Bäder in Duisburg öffnen auch an Christi Himmelfahrt. Welche der fünf Schwimmbäder am gesetzlichen Feiertag wann öffnen.

Drei der fünf städtischen Schwimmbäder öffnen auch an Christi Himmelfahrt. Am gesetzlichen Feiertag am Donnerstag, 26. Mai, öffnet das Rhein-Ruhr-Bad in Hamborn von 8 bis 21 Uhr. Das Freibad Homberg und das Allwetterbad Walsum öffnen von 10 bis 20 Uhr.

Das Hallenbad Toeppersee in Rheinhausen bleibt an Christi Himmelfahrt dagegen geschlossen. Wegen Reparaturarbeiten ohnehin geschlossen hat das Hallenbad Neudorf. Mehr Informationen zu den städtischen Bädern gibt es unter baederportal-duisburg.de oder unter 0203 283 4444.

