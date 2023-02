Anja Mc Cade (links) und Celina Kaiser zeigen Pflanzen und Deko-Artikel zum Valentinstag im Blumenladen van der Star an der Duisburger Königstraße.

Floristik Diese Blumen sind im Winter und am Valentinstag gefragt

Duisburg. Welche Blumen sind aktuell gefragt? Welche am Valentinstag? Wir haben uns in einem Blumenladen in der Innenstadt nach Floristik-Trends erkundigt.

Die Menschen möchten die kalten und dunklen Wintertage verdrängen und kaufen sich mit Frühlingsblühern in Pastelltönen Freude in den Alltag. Das sagt Anja Mc Cade vom Blumenladen „Blumen van der Star“ an der Königstraße. Wir haben sie zu aktuellen Trends und zum Valentinstag befragt.

Nach Angaben der Floristin liegen zurzeit Frühlingsblüher in leichten Farben im Trend. Dabei spiele es keine Rolle, ob es Tulpen in Gelb, Hyazinthen in hellem Lila oder Primeln in bunten Farbmischungen sind. Gerade Hyazinthen und Primeln im Topf eignen sich gut, um den Frühling zuhause einzuläuten. Mit ihrer pflegeleichten Art, dem einnehmenden Duft und ihrer Winterhärte kann die Hyazinthe drinnen und draußen überzeugen. Aber auch die Primel stimmt als einer der ersten Frühlingsblüher mit ihrem bunten Aussehen, den reichen Blüten und ihrer Winterhärte das neue Jahr ein. Ebenfalls begehrt seien aktuell Wald- und Wiesensträuße.

Valentinstag 2023: Gerbera-Blüten und Lisianthus als Alternativen zu Rose

Zum anstehenden Valentinstag schätzen viele „Blumen van der Star“-Kunden noch immer den Klassiker: rote Rosen. Es gibt aber auch zum Tag der Liebe Alternativen: etwa Gerbera-Blüten in Rosa- und Rottönen. Mit ihrer rosenähnlichen Form und den verschiedensten Farbvariationen in Rosa-, Lila-, Rot- und Weißtönen präsentiert sich auch die Lisianthus als schöne Alternative zur Rose.

Am Valentinstag braucht es bei „Blumen van der Star“ drei bis vier Floristinnen, um alle Kundenwünsche erfüllen zu können. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Am Valentinstag selbst braucht es bei „Blumen van der Star“ drei bis vier Floristinnen, um den Andrang zu bewältigen. „Die meisten Käufe finden spontan statt, und in der Regel sind es Männer, die am Valentinstag nach einem schönen Strauß Ausschau halten”, erzählt Anja Mc Cade.

Blumenstecker und Fensterleder im Strauß

In dem Geschäft gibt es Blumenstecker mit den verschiedensten Motiven – auch zum Valentinstag, etwa mit einem Herz, einem Teddybär oder dem Schriftzug „I love you“. Die Blumenstecker werden erfahrungsgemäß schon vor dem eigentlichen Valentinstag gekauft und mit Sträußen kombiniert, erläutert Floristin Mc Cade.

An eine besondere Liebesbotschaft erinnert sie sich gerne zurück: Die Schwiegermutter eines Ehepartners hatte anlässlich des dritten Hochzeitstages, umgangssprachlich auch Lederhochzeit genannt, einen Blumenstrauß bestellt. Zur „Lederhochzeit“ ihres Kindes hatte sie Fensterleder in den Blumenstrauß einarbeiten lassen.

