Diebstahl in Hochfeld – Polizei Duisburg fahndet mit Foto

Die Polizei Duisburg fahndet nach einem Diebstahl in Hochfeld öffentlich.

Duisburg. Die Polizei fahndet mit der Aufnahme einer Überwachungskamera nach einem Mann, der in Hochfeld eine Tasche mit Geld aus einem Auto gestohlen hat.

Die Polizei Duisburg wendet sich mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung: Das Kriminalkommissariat 36 sucht einen Mann, der bereits am 19. Juli 2019 gegen 19 Uhr eine Handtasche durch ein offen stehendes Fenster eines geparkten Autos in Hochfeld gestohlen hat.

Wer kennt diesen Mann? Die Polizei Duisburg bittet um Hinweise. Foto: Polizei Duisburg

Der Wagen war auf der Wanheimer Straße abgestellt. Das Fahrzeug stand in Höhe der Liebfrauenstraße. Eine Videokamera filmte den Mann, als er mit der Tasche unter dem Arm flüchtete.

Der Eigentümer erhielt später die Tasche zurück. Was jedoch fehlte, war das Bargeld, das sich zuvor darin befunden hatte. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

