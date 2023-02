Nach dem Diebstahl von Metallgranulat in einer Duisburger Lagerhalle verlaufen die Ermittlungen bislang erfolglos.

Ermittlung Diebstahl in Duisburger Lagerhalle: 50.000 Euro Belohnung

Duisburg. Um den Diebstahl von 16 Tonnen Metallgranulat aufzuklären, hat die betroffene Firma eine hohe Belohnung ausgesetzt. Was bisher bekannt ist.

Von 16 Tonnen in Duisburg geklautem Metallgranulat fehlt bislang jede Spur – jetzt hat das geschädigte Unternehmen eine hohe Belohnung ausgesetzt. 50.000 Euro sollen Zeugen für Hinweise erhalten, die zur Ergreifung der Täter oder zum Fund der gestohlenen Waren führen.

Die Tat ereignete sich bereits am 27. Januar, als das Metallgranulat abends aus der Lagerhalle der Firma Cronimet verschwand. Das Gelände befindet sich an der Sympherstraße in Meiderich.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Nach Angaben der Polizei sind die Ermittlungen bislang erfolglos geblieben. Die Kripo geht davon aus, dass mehrere Täter vor Ort zu Werke gingen, um das in so genannte Big Packs abgefüllte Metallgranulat aufzuladen – dabei handelt es sich um Schüttgutbehälter, die laut Polizei aussehen wie große Taschen. Das Granulat wird zur Metallveredelung verwendet.

Zum Abtransport seien die Diebe vermutlich mit einem dreiachsigen Lkw angereist und müssen auch Arbeitsmaschinen mitgeführt haben, beispielsweise einen Lkw-Kran oder einen Gabelstapler. Die Verladearbeiten müssen mindestens eine Stunde angedauert haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 28 00 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg