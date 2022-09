Diebinnen nutzen Hilfsbereitschaft eines Duisburgers aus

Duisburg. Zwei Täterinnen haben einen Senior aus Duisburg in dessen Wohnung bestohlen. Dabei nutzen sie die Hilfsbereitschaft des Mannes aus.

Zwei Diebinnen haben sich in der Nacht auf Freitag in die Wohnung eines Seniors in der Nähe des Duisburger Innenhafens gemogelt und den Mann bestohlen.

Die Frauen trieben sich gegen 3 Uhr zunächst im Flur des Mehrfamilienhausen am Pulverweg herum. Als der Senior nach dem Rechten sah, baten sie ihn um ein Glas Wasser.

Der Duisburger ließ sie in seine Wohnung und gab ihnen etwas zu trinken. Als das Duo wieder weg war, stellte der Mann fest, dass sein Goldring und sein Notebook fehlten.

Duisburger Kripo sucht zwei Diebinnen

Die Kripo sucht nun nach den Diebinnen. Eine der Täterinnen soll laut Beschreibung 17 bis 20 Jahre alt sein, ihre Komplizin 25 bis 30 Jahre. Beide Frauen haben dunkle lange Haare.

Hinweise zu den Unbekannten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 36 unter 0203 280 0 entgegen.

