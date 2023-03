Duisburg Diebe stehlen EC-Karte in Hamborn: Wer kennt diese Frau?

Duisburg. In einem Laden am Hamborner Altmarkt haben Kriminelle einen Senior bestohlen. Die Polizei sucht eine Tatverdächtige mit Fotos. Wer erkennt sie?

Bereits am 3. September 2022 haben Unbekannte einem damals 82 Jahre alten Senior in einem Geschäft am Hamborner Altmarkt das Portemonnaie mit Bankkarte gestohlen. Das berichtet nun die Pressestelle der Polizei Duisburg.

Anschließend habe eine unbekannte Frau Geld vom Konto des bestohlenen Duisburgers abgehoben. Eine Videokamera zeichnete die Tatverdächtige dabei auf.

Nun darf die Polizei mit diesen Aufnahmen öffentlich fahnden. Die Ermittler bitten die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Identifizierung der Frau. Sie ist mittleren Alters und hatte Anfang September blonde Haare.

Taschendiebstahl in Duisburg-Hamborn: Polizei fahndet mit Fotos

Die Polizei Duisburg sucht diese tatverdächtige Frau. Foto: Polizei Duisburg

Weitere Fotos von der unbekannten Frau sind über das Fahndungsportal der Polizei NRW unter polizei.nrw/fahndung/100880 abrufbar. Hinweise fürs Kriminalkommissariat 34 nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt das Präsidium erneut davor, die Bankkarte und die dazugehörige Gemeinzahl (PIN) im Geldbeutel aufzubewahren.

