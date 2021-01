Diebe stehlen Cola und Bohrmaschine aus Duisburger Garage

Die Polizei wurde in der Nacht zu Samstag nach Duisburg-Beeck gerufen.

Duisburg. Die Polizei Duisburg hat in Beeck drei junge Diebe gestellt. Eine aufmerksame Zeugin hatte das junge Trio zu später Stunde beobachtet.

Ein junges Trio ist in der Nacht zu Samstag in eine Garage in Beeck eingebrochen. Die Polizei konnte die Täter stellen.

Denn: Eine aufmerksame Zeugin (42) beobachtete die jungen Männer, die gegen 2 Uhr mit Taschenlampen die Garage an der Weststraße durchsuchten, und wählte den Notruf.

Duisburg: Polizei stellt junge Diebe

Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort vorfuhren, versteckten sich die Diebe hinter geparkten Autos. Polizisten konnten die 14, 15 und 23 Jahre alten Täter festsetzen. Bei ihnen fanden sei ein Sixpack Cola und eine Bohrmaschine.

Die Beamten gaben der Garagen-Eigentümerin (31) ihre Sachen zurück und schrieben eine Anzeige. Die zwei minderjährigen Diebe wurden von Erziehungsberechtigten von der Polizeiwache in Meiderich abgeholt.