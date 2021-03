Diebstahl Diebe stehlen 24 Flaschen Parfüm aus Drogerie in Hochfeld

Duisburg. Junge Diebe haben 24 Flaschen Parfüm aus einer Drogerie an der Wanheimer Straße in Duisburg gestohlen. Ihre Beute verloren sie auf der Flucht.

Zwei Diebe haben am Donnerstag 24 Flaschen Parfüm aus einer Drogerie in Hochfeld gestohlen.

Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 13 Uhr den Diebstahl an der Wanheimer Straße und nahm die Verfolgung auf. Als er das Duo an einem Kiosk an der Bachstraße entdeckte, wollte er sie festhalten. Doch die jungen Männer wehrten sich und flüchteten. Dabei verloren sie jedoch den Rucksack mit ihrer Beute.

Polizei Duisburg sucht nach Parfüm-Dieben

Die Kripo sucht nun nach den Dieben, die etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß sein sollen. Einer von ihnen hat kurze schwarze Haare und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung. Sein Komplize hatte eine hellgraue Sweatjacke, eine dunkle Jeans und eine weiße Kappe an.

Hinweise zu den Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter 0203 280 0 entgegen.