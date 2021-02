Diebe klauen Zigaretten aus einem Getränkemarkt in Duisburg

Duisburg. Bei einem nächtlichen Einbruch haben Diebe in Duisburg-Huckingen Zigaretten aus einem Getränkemarkt geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

Diebe sind in der Nähe des St. Anna-Krankenhauses in Duisburg-Huckingen in einen Getränkemarkt eingebrochen. Nach Angaben der Polizei haben sich die Unbekannten in der Nacht zu Montag gegen 3 Uhr Zutritt zu dem Laden verschafft. Mit Zigaretten, die sie aus dem Bereich der Kasse klauten, verschwanden die Täter unerkannt.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, können sich unter 0203/2800 an das Kriminalkommissariat 14 wenden.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!