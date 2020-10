Fahndung Diebe folgen Senior in Duisburg von der Bank aus nach Hause

Duisburg. Zwei Diebe haben in Duisburg-Hochemmerich einen Senior bestohlen. Sie folgten dem 92-Jährigen von einer Bankfiliale aus nach Hause.

Ein Duo hat einen 92-Jährigen am Montagmittag vor dessen Haustür in Duisburg-Hochemmerich bestohlen.

Laut Polizei hatte der Senior gegen 12 Uhr in einer Bankfiliale an der Friedrich-Alfred-Straße Geld abgehoben. Die Diebe folgten ihm offenbar anschließend auf dem fünfminütigen Fußweg zu seinem Haus an der Schulstraße.

Polizei Duisburg sucht zwei Diebe

Dort sprachen sie ihn nach seinen Angaben in einer „fremden Sprache“ an und hielten ihm ein Handy direkt vor die Nase. Der 92-Jährige war dadurch so abgelenkt, dass er nicht bemerkte, wie die Diebe ihm das abgehobene Bargeld aus der Tasche nahmen.

Die Kripo sucht nun den etwa 45 bis 50 Jahre alten Tätern, die der Senior beschreiben konnte: Einer von ihnen soll 1,75 Meter groß und korpulent sein. Zur Tatzeit trug er graue Kleidung. Sein Komplize soll schlank sein und hatte einen dunklen Anzug an.

Hinweise zu den Männern nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.