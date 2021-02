Einbruch Diebe brechen in Sozialstation in Duisburg-Huckingen ein

Duisburg-Huckingen. Einbrecher haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen eine Geldkassette aus einer Sozialstation in Duisburg-Huckingen geklaut.

In die Räume einer Sozialstation des Roten Kreuzes in Huckingen ist zwischen Montagnachmittag (17 Uhr) und Dienstagmorgen (7 Uhr) eingebrochen worden. Auf der Suche nach Wertgegenständen brachen die bislang unbekannten Täter Schränke in den Räumen an der Mündelheimer Straße auf.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei nahmen die Diebe eine leere Geldkassette mit. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen können sich telefonisch unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 14 melden.

