Dieb flüchtet in Sackgasse – Polizei nimmt 32-Jährigen fest

Duisburg. Die Polizei hat in Hochfeld einen Dieb festgenommen. Sein Fluchtversuch endete in der Sackgasse, dann sprang er aus dem Auto und rannte los.

Eine Polizeikontrolle in Duisburg hat zu einer Festnahme geführt. Streifenpolizisten wollten in der Nacht zu Dienstag den Fahrer eines VW Passat auf der Wörthstraße in Hochfeld kontrollieren. Doch davon hielt der 32-Jährige wenig, und er bog abrupt in die Teilstraße ab. Sein Fluchtversuch mit dem Auto endete zunächst in der Sackgasse, doch dann sprang er aus seinem Fahrzeug und rannte davon.

Die Polizisten liefen ihm hinterher und holten ihn zwischen einem Supermarkt und einem ehemaligen Firmengebäude ein. Bei der Überprüfung des Mannes kam heraus, dass er einen Haftbefehl offen und Alkohol sowie Drogen genommen hatte. Doch damit nicht genug: Als sich die Beamten sein Auto genauer anschauten, entdeckten sie ein Schneidewerkzeug und vier Katalysatoren.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Sie stellten das Fahrzeug sicher und nahmen den Fahrer für eine Blutprobe mit zur Wache. Über das Gewahrsam ging es für ihn wegen seines offenen Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt. Der VW wurde abgeschleppt und für weitere Ermittlungen sichergestellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg