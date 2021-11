Dieb bei Kaufland in Duisburg erwischt: Komplize flieht

Unter anderem stopften die Diebe in Duisburg Obst in einen schwarzen Rucksack.

Duisburg. Zwei Männer sind bei Kaufland in Duisburg-Kaßlerfeld beim Diebstahl erwischt worden. Einer von ihnen konnte fliehen. Die Polizei sucht nach ihm.

Ein 22 Jahre alter Ladendieb ist am Donnerstagmorgen bei Kaufland in Duisburg-Kaßlerfeld aufgefallen. Seinem Komplizen gelang anschließend die Flucht.

Zunächst hatte ein Ladendetektiv den 22-Jährigen und einen anderen Mann gegen 7.30 Uhr in der Filiale an der Straße Auf der Höhe dabei erwischt, wie sie Obst und mehrere Flaschen Schnaps in einem Rucksack verstauten.

Als der 53-Jährige das Duo in sein Büro bringen wollte, griff einer der Tatverdächtigen zu einer Schere und bedrohte ihn. Dann rannten die beiden Männer in Richtung Ausgang. Im Bereich der Einkaufswagen konnte ein Parkplatzreiniger zumindest den 22-Jährigen festhalten.

Polizei sucht zweiten Ladendieb aus Duisburg-Kaßlerfeld

Die alarmierte Polizei schrieb eine Anzeige gegen ihn und sucht nach seinem Komplizen, der dunkel gekleidet war und einen schwarzen Rucksack trug. Hinweise zu ihm nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 36 unter 0203 280 0 entgegen.

