Die SPD Rheinhausen trauert um Hannelore Behrendt-Bliß

Duisburg-Rheinhausen Viele Jahre hat Hannelore Behrendt-Bliß die Politik in Rheinhausen mitgestaltet. Die SPD nimmt Abschied von einer „Freundin und Weggefährtin“.

Die Nachricht vom plötzlichen Tod von Bezirksvertreterin Hannelore Behrendt-Bliß hat in der Rheinhauser SPD Bestürzung und große Trauer hervorgerufen. „Rheinhausen verliert mit Hannelore Behrendt-Bliß eine engagierte und verdienstvolle Persönlichkeit, und wir verlieren zudem eine besonders liebe Freundin und Weggefährtin“, betonen Dirk Smaczny, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Rheinhausen-Mitte und Marcus Mellenthin, Vorsitzender des Rheinhauser Bezirksverbandes.

Sie packte an und stellte sich in den Dienst der Sache. Dirk Smaczny,

Dirk Smaczny erinnert daran, dass Hannelore Behrendt-Bliß über mehr als zwei Jahrzehnte in zahlreichen Funktionen des Ortsvereins und viele Jahre auch in der Bezirksvertretung Kommunalpolitik in Rheinhausen aktiv mitgestaltet habe. Politik habe sie dabei aber nie als etwas Formales oder Theoretisches verstanden, sondern immer als etwas Praktisches. Es sei ihr stets um konkrete Lösungen für die Probleme von Menschen gegangen, für die sie stets ein großes Herz und offenes Ohr gehabt habe.

Sie war eine Stütze des SPD-Ortsvereins in Duisburg-Rheinhausen

„Auch für die Arbeit im Ortsverein war sie eine unverzichtbare Stütze“, so Smaczny. „Sie war stets ansprechbar und engagiert, wenn es galt, konkret etwas zu tun.“ Engagiert habe sie sich sowohl bei den regelmäßigen Infoständen des Ortsvereins, beim Rheinhauser Stadtfest oder dem traditionellen Parkfest der SPD. „Sie packte an und stellte sich in den Dienst der Sache. Neben der Trauer erfüllt uns nun vor allem das Gefühl von Dankbarkeit und Respekt. Die SPD Rheinhausen-Mitte wird ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.“

