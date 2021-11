„Die Säule“ startet mit Comedy und Kabarett ins neue Jahr

Duisburg. Das Duisburger Kleinkunsttheater „Die Säule“ hat im ersten Halbjahr 2022 wieder ein Paket mit sechsmal Kabarett und Comedy geschnürt.

Direkt nach der Weihnachtspause startet das Kleinkunsttheater „Die Säule“ an der Goldstraße 15 mit neuen Abonnements. Zuerst kommt am 21. Januar der aktuelle Sieger des Niederrheinischen Kabarettpreises „Das schwarze Schaf“, Florian Hacke, der unter dem Titel „Hasenkind, du stinkst“ aus Alltagssituationen die absurdesten Geschichten macht.

Am 4. Februar ist dann Kabarettlady Barbara Ruscher mit ihrem Programm „Mutter ist die Best(ie)“, einer satirischen Mischung aus Kabarett und Comedy, zu Gast. Die Zweitplatzierten des „Schwarzen Schafs“ Beier & Hang aus München kommen am 11. März mit ihrem Abend „Beklopptimierung – Lebst du noch oder funktionierst du schon“ – temporeich, bitterböse und brüllend komisch.

Ruwe & Valenske, ein frisches, freches Kabarettduo vereint klassisches Kabarett mit modernem Stand-up und legt die Finger in unsere aktuellen Wunden (1. April). Die politischen Themen der Magdeburger Hengstmann Brüder sind immer tagesaktuell, und während der eine messerscharf analysiert, grätscht der andere mit Komik dazwischen (20. Mai).

Am 17. Juni beschließt Stephan Bauer die Saison in der „Säule“. Unter dem Motto „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie ja schon“ widmet er sich an diesem Abend seinem Lieblingsthema, den „Beziehungskisten“.

Abonnements (78 Euro) gibt es nur in der „Säule“ unter 0203 20 125 oder 0203 289 5765.

