„Die Säule“ in Duisburg: Kabarett, Comedy, Musik und Show

Duisburg. Das Kleinkunsttheater „Die Säule“ in Duisburg startet gleich nach der Sommerpause mit zwei neuen Abo-Reihen. Das Programm läuft ab September.

Direkt nach der Sommerpause startet „Die Säule“ mit neuen Abo-Reihen. Freundinnen und Freunde der Kleinkunst sollten sich im Herbst Sonntagnachmittage und Freitagabende für Besuche an der Goldstraße am Duisburger Dellplatz frei halten.

Das Sonntags-Abonnement beginnt am 5. September um 15.30 Uhr mit Tina Teubner, die ihre Premierenprogramm „Ohne Dich war es immer so schön“ mitbringt. Am 19. September ist die beliebte Schauspielerin Katja Weizenböck zum ersten Mal in der „Säule“ zu Gast. Sie präsentiert unter dem Titel „Die Frau des Michelangelo“ die Geschichte einer Affäre, musikalisch begleitet von Harry Ermer.

Schöne Morde des Duisburger Kabarettisten Kai Magnus Sting

Der Duisburger Kabarettist Kai Magnus Sting und die Schauspieler Leslie Malton und Felix von Manteuffel präsentieren am 10. Oktober ein Live-Hörspiel nach dem Buch „Das ABC des schönen Mordens“: Eingesperrt in einem abgelegenen Haus, umzingelt von unzähligen Büchern, müssen die drei sich ein mörderisches Alphabet ausdenken, um dem eigenen Tod zu entkommen.

Schauspielerin Katja Weizenböck gastiert am 19. September in der Duisburger „Säule“. Foto: Die Säule / Stadt Duisburg

Ende Oktober sind dann wieder Christiane Leuchtmann und Hans-Peter Korff zu Gast, und dieses Mal steht bei ihrer Lesung Joachim Ringelnatz auf dem Programm. Am 14. November präsentiert der deutsch-italienische Tenor Ricardo Marinello eine Mischung aus berühmten italienischen Liedern, Operetten- und Opernmelodien

Zu Weihnachten liest Tatort-Kommissar Wolfram Koch Erich Kästners „Drei Männer im Schnee“, eine Verwechslungskomödie und wunderbare Geschichte einer Freundschaft. Beginn ist jeweils um 15.30 Uhr.

Freitags gibt’s Kabarett, Comedy, Musik und Show

Die Freitage stehen immer um 20 Uhr im Zeichen von Kabarett, Comedy, Musik und Show. Am 17. September präsentiert Marco Brüser sein Programm „Comedy, Cockpit, Cunststücke“ und verrät, welche Luftfahrtklischees wirklich stimmen, warum der Himmel blau ist und warum sich Airbus und Flixbus ähnlich sind. Als Pilot, Zauberer und Kabarettist kennt er sich damit aus.

Am 1. Oktober ist wieder Frank Golischewski zu Gast und bringt eine Premiere mit. In „Fremde Länder, andere Sitten“ lernt man die Eigenheiten ferner und naher Nachbarn kennen. Am 22. Oktober gibt es dann politisches Kabarett mit Lutz von Rosenberg-Lipinski.

Zurück in die 50er Jahre mit reist das Publikum am 19. November, wenn Claudia Schill mit ihrer Band unter dem Motto „Bonjour Kathrin“ ihre Revue als Hommage an Caterina Valente und Silvio Francesco präsentiert. Zum Abschluss gastiert Matthias Reuter am 17. Dezember mit „Glühwein spezial“. Der Ruhrgebietskabarettist weiß, dass Gedanken sich in Getränken verstecken, meist alkoholischen, und da muss man sich herantrinken…

Beide Abonnements (Sonntags-Abo 93 Euro, Freitags-Abo 64 Euro) gibt es nur in der „Säule“, Goldstraße 15 unter 0203 20125 oder 0203 289 5765.

