„Die Säule“ in Duisburg: Chansonabende aus drei Musikwelten

Duisburg. Das neue Abonnement des Duisburger Kleinkunsttheaters „Die Säule“ richtet sich an Freunde von Chansons und guter musikalischer Unterhaltung.

Für alle Freunde des Chansons und der guten Unterhaltung gibt es ab September ein neues Abonnement im Duisburger Kleinkunsttheater „Die Säule“ an der Goldstraße. Auf dem Programm stehen drei ganz unterschiedliche Musikwelten.

Evi Niessner, die bereits mit ihrem Edith-Piaf-Programm „Chanson Divine“ einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, kommt am 10. September mit ihrer musikalischen Zeitreise „Mondän – Die Dame der 20er Jahre“ nach Duisburg. Mit Songs und Chansons sowie Geschichten aus den „Goldenen Zwanzigern“ führt die gelernte Opernsängerin die Zuschauer mit ihrer ausdrucksvollen Stimme nach Berlin, geht es in russische Spelunken und auf brodelnde Tanzdielen.

Ebenfalls kein Unbekannter in der „Säule“ ist Ulrich Heissig. Der Schauspieler und Sänger ist am 29. Oktober als „Irmgard Knef“ – die vermeintliche Zwillingsschwester von Hildegard Knef – mit dem neuen Kabarett- und Chansonabend zu Gast. Kabarettistisch, singend und swingend werden Geschichten aus dem halbseidenen Showbiz und aus ihrem verrückten Leben präsentiert.

Hommage an Tom Waits

Zum ersten Mal in der „Säule“ zu Gast ist am 26. November Mr. Leu zu Gast. Der Sänger, der übrigens auch schon mit Evi Niessner zusammen gearbeitet hat, bringt sein Programm „Invitation to the Blues“ mit, eine Hommage an Tom Waits. Mit den Liedern des amerikanische Sängers, Schauspielers und Komponisten geht es in die grauen Stadtschluchten von New York mit ihren liebenswerten Spinnern und Tagträumern, den Abgestürzten, Verlorenen und Gestrauchelten, mit denen Waits dereinst von Kneipe zu Kneipe zog.

Das Abonnement mit den drei Vorstellungen kostet 36 Euro und kann bestellt werden in der „Säule“ telefonisch unter 0203 20125 und 0203 289 57 65

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg