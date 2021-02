Die Polizei fahndet in Duisburg nach mutmaßlichem Einbrecher

Duisburg/Emmerich. Nach einem Einbruch in Emmerich benutzte ein Verdächtiger in Duisburg-Hamborn eine gestohlene Bankkarte. Die Kripo veröffentlicht nun sein Foto.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem mutmaßlichen Einbrecher geben können und fahndet jetzt nach ihm mit seinem Foto. Wie die Behörde am Montagmittag mitteilte, geschah bereits am 8. Dezember ein Einbruch in Emmerich, bei dem auch eine Bankkarte (Sparcard) gestohlen wurde. Mit dieser Karte versuchte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger noch am selben Tag in Duisburg-Hamborn Bargeld an einem Geldautomaten abzuheben. In der Volksbank-Filiale in Alt-Hamborn wurde der Mann dabei durch Videokameras aufgezeichnet.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum bislang unbekannten Tatverdächtigen machen? Foto: Polizei

Die für den Fall zuständige Kriminalpolizei Emmerich veröffentlicht nun sein Foto und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten machen können. In der Volksbank-Filiale trug er einen schwarzen Parka mit Kapuze und einen schwarzen Pullover mit gelbem Schriftzug (vermutlich: Guess Los Angeles).

Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter der Telefonnummer 02822 7830 entgegen. Außerdem können auch in jeder anderen Polizeidienststelle Angaben zu dem Fall gegeben werden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]